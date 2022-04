Aan de keukentafel met Esther Treffers: ‘Het uurtje-factuurtje systeem is echt achterhaald’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Esther Treffers.

Esther richtte in 2018 haar bedrijf ‘Ride, your legal journey’ op. Ride richt zich op juridische dienstverlening aan de zakelijke markt op basis van een abonnementssysteem.

Je stelt dat jouw abonnementssysteem uniek is; dat vraagt om een toelichting.

“Het unieke aan Ride is dat onze juristen geen tijd schrijven. We sluiten abonnementen met cliënten op grond waarvan zij een beroep kunnen doen op onze juridische dienstverlening. Een vast bedrag per maand. Daarvoor kunnen ze bij wijze van spreken iedere dag onbeperkt aan de telefoon hangen, zonder dat er iedere keer een teller gaat lopen. De omvang van het abonnement, dat start vanaf 1.495 euro per maand, is afhankelijk van de aard en de omvang van het bedrijf. Zo’n bedrag baseren we bij aanvang op ervaring en vervolgens evalueren we om het half jaar. Het gaat om een balans en is uiteindelijk maatwerk. De cliënt moet het gevoel hebben dat er niet te veel wordt betaald en wij moeten er wel gewoon een boterham van kunnen kopen. Die balans vinden is in de praktijk heel goed mogelijk: de toenemende omvang van de praktijk en de vele, inmiddels langduriger, contacten zijn het levende bewijs.”

Zo uniek is dat toch niet, er zijn toch ook advocatenkantoren die abonnementen aanbieden?

“Dat lijkt maar zo, maar in de praktijk werkt dat anders. Het aanbieden van abonnementen wordt daar gebruikt om uiteindelijk gewoon meerwerk op basis van het fikse uurtarief binnen te halen. Dat klinkt bot, maar zo is het gewoon in de praktijk. Dat kennen wij dus niet: alles zit in het aangenomen werk en als er meerwerk komt, gebeurt dat ook op basis van een vast tarief. Een cliënt weet bij ons altijd, maar dan ook altijd, waar hij of zij financieel aan toe is. Ook voor de zeldzame keer dat we een advocaat moeten inschakelen: dan werken we met een beperkt aantal mensen uit ons netwerk, die de zaak ook aannemen op basis van vaste prijsafspraken: er is nooit een open einde. We hebben zo weinig de assistentie van een advocaat nodig, dat ik ook geen enkele noodzaak zie om mezelf weer als advocaat in te schrijven. We lossen zaken buiten een rechtbank op”.

Maar rechtsbijstandsverzekeraars bieden dit toch ook?

“De markt van de rechtsbijstandsverzekeraars werkt naar mijn mening niet voor de zakelijke markt. Een ondernemer die met een vraag zit, zit er echt niet op te wachten dat er eerst een dossier moet worden aangemaakt en dat hij vervolgens continu wisselende contacten binnen zo’n club heeft. En laat ik maar gewoon zeggen hoe ik er over denk: ik geloof niet dat er bij rechtsbijstandsverzekeraars voldoende expertise is om ondernemers in brede zin adequaat bij te staan, laat staan dat ze pro-actief zijn.

Hoe kwam je op het idee?

“Ik heb jarenlang in de advocatuur gewerkt en was helemaal gewend aan het uren schrijven en de omzetnormen die worden opgelegd. In 2003 stapte ik over naar het bedrijfsleven. Ik wilde ook wel eens iets anders zien.”

“Zo werd ik hoofd juridische zaken ik bij Libema, dat onder andere eigenaar is van de Beekse Bergen, de leisure industrie dus. Dat was voor mij een eye-opener. Dat hele bedrijf ademt klantgerichtheid: werkelijk alles is gericht op de tevredenheid van de klant. En zo concludeerde ik dat de dienstverlening vanuit de advocatuur zoveel anders is. Van een verkoper van uren werd ik bij Libema de inkoper en het stoorde mij mateloos dat ik eigenlijk nooit financieel grip op een dossier had, als ik iets moest uit besteden. Toen dacht ik: ‘dat moet anders kunnen…’

Dat is best een pittig mening over een grote beroepsgroep.

“Kan, maar dat zit wel een beetje in me: what you see is what you get. Ik ben, al zeg ik het zelf, echt wel een vriendelijk persoon, misschien soms een tikkeltje eigenwijs, maar ik zeg wel waar het op staat en dat kan wel eens fel overkomen. Ik vind de urenschrijf cultuur bij advocaten achterhaald. Van mensen verwachten dat ze 8 uur declarabel zijn, dus 8 uur dagelijks daadwerkelijk bij klanten in rekening brengen, slaat naar mijn mening nergens op. Dat lokt gewoon uit dat mensen hun fantasie gaan gebruiken, en dan zeg ik het netjes.”



“Er is ook geen balans: in de advocatuur kan je in 5 minuten iets bedenken waar een bedrijf tienduizenden euro’s mee verdient en dan kan je een paar tientjes rekenen, om vervolgens 10 uur a 300 euro per uur bezig te zijn met een zaak met een belang van 1.500 euro. Dat zit scheef. Toch zie ik het niet snel veranderen: het hele verdienmodel in de advocatuur is er op ingericht. Om naar een model te komen waarbij de klant van meet af aan weet waar hij of zij aan toe is, moet je het van de grond af aan opbouwen. Ik heb dat kunnen doen. We werken nu met vier juristen en twee in opleiding. Ik ben er van overtuigd: Breda is nog maar het begin, we gaan landelijk groeien.”

Het ondernemerschap was altijd een soort ultieme droom?

“Nee, het is een groeiproces geweest. De bedrijfsnaam ‘Ride, your legal journey’ bevat in het woord ‘Ride’ een knipoog naar het Engelse woord recht en de leisure industrie waar ik jarenlang gewerkt heb. ‘Your legal journey’ verwijst naar de juridische weg waarop we ondernemers begeleiden. We zitten standaard één keer in de twee weken bij een opdrachtgever. Dan doe je het echt wel samen. Eigenlijk is het ondernemerschap in Ride iets wat op ‘mijn eigen journey’ terecht kwam.. haha, laten we niet te filosofisch worden!”

“Het ondernemerschap heeft een nadeel : je staat gewoon 24 uur per dag en 7 dagen per week aan. Maar aan de andere kant geeft het mij de mogelijkheid om mijn vak uit te oefenen op precies de manier waarop ik dat wil. En ondanks dat 24/7 aanstaan de mogelijkheid voldoende tijd te creëren voor gezin en vrienden. Ondernemen is leuk, maar het moet wel gezellig blijven!”

Met wie zou je zelf wel eens aan de keukentafel willen zitten?

Met Floortje Dessing! Dat heeft ook alles te maken met mijn eigen reispassie…

Naam:

Esther Treffers (51)

Bedrijf:

Ride, your legal journey

Functie:

Eigenaar

Burgerlijke staat:

Gehuwd met Michiel, zoon Maurits (17)

Passie:

“Reizen. Dat vind ik het mooiste wat er is. Het waren wat dat betreft twee lastige jaren!”