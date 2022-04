Op de werkvloer bij Carolien Strijk: ‘Deze winkel is voor mij een galerie voor sieraden’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Carolien Strijk van Houwen Juweliers.

Als er iemand is die weet wat het met je doet wanneer je van je passie een beroep hebt gemaakt, dan is dat Carolien Strijk wel. Sinds anderhalf jaar is zij eigenaar van Houwen Juweliers, gevestigd in het Bredase Winkelcentrum Hoge Vucht waarmee haar droom werkelijkheid werd. “Ik had niet alleen de eer, maar ook het voorrecht om in de voetsporen te treden van het alom bekendstaande bedrijf: Houwen Juweliers,” vertelt Carolien nog steeds trots en blij dat zij die stap heeft gezet.

Waarom heb je specifiek voor dit beroep gekozen?

“Ik ben eigenlijk als vanzelf in het juweliersvak gerold. Nadat ik de middelbare school en de modevakschool had afgemaakt, ging ik in de modebranche aan de slag. Op mijn eenentwintigste reageerde ik op een advertentie voor filiaalhouder van een juwelierszaak en kwam terecht in een wereld die helemaal bij mij paste. Het voelde zo goed, dat ik er thuisstudies voor over had om het juweliersvak goed onder de knie te krijgen. Bij Diamond Point van het warenhuis De Bijenkorf heb ik in praktische zin mij verder bekwaamd. Hierna ben ik bij de juweliersgroothandel gaan werken. In dat tijdvak heb ik ook nog anderhalf jaar in deze juwelierswinkel van Houwen gewerkt.”

Welke eigenschappen moet je hebben of wat moet je kunnen voor dit beroep?

“Dat kan ik het beste vertellen hoe ik zelf beleef. Allereerst moet je over goede sociale vaardigheden beschikken en goed kunnen communiceren. Enige artistieke aanleg is een pre, want sieraden, horloges en dergelijke worden veelal op hun kunstzinnige waarde geschat en in een zekere emotionele beleving gekocht. Kortom; mensen durven aanspreken, enige artisticiteit, invoelingsvermogen en vakbekwaamheid zijn voor mij belangrijke eigenschappen wil je het juweliersvak goed te kunnen uitoefenen.”

Is het leuk een juwelierszaak te hebben?

“Op mijn werk bij de juweliersgroothandel ontdekte ik, dat ik de klanten en de verkoop miste. Dat werd mij extra duidelijk tijdens de lockdownperiodes. Ik heb altijd contact gehouden met Francien Manders, voormalige eigenaar van ‘Houwen Juweliers’. Toen zij haar zaak wilde verkopen zijn we tot een overeenkomst gekomen. Deze kans om mijn droom waar te maken en dan ook nog eens met een overname van een gerenommeerde en bekendstaande juwelierswinkel liet ik niet aan mij voorbijgaan. De naam en faam van ‘Houwen Juweliers’ zet ik nu voort. Samen met mijn vakkundig team zorgen we voor een goede begeleiding bij de aankoop van een sieraad of horloge. Ik voel mij als een vis in het water en sluit elke dag mijn winkel met een fijn en tevreden gevoel af.”

Wat vind je echt leuk aan het vak?

“Deze winkel is voor mij een galerie voor sieraden. Om de collecties sieraden en horloges te bekijken stappen de mensen nogal eens zomaar hierbinnen. Dat is altijd al de charme geweest van Houwen Juweliers. Voor het maken van speciale- en/of opmaatsieraden hebben we een eigen atelier waar Danielle als goudsmid haar werk doet. Sieraden maken of omsmelten om er weer een ander sieraad van te maken, is een kunst die zij uitstekend verstaat. Oud goud/zilver kan worden ingeruild om er een nieuw sieraad van te laten maken. Eigenlijk is het atelier het middelpunt van de zaak, dit omdat we hiermee in staat zijn helemaal naar de wens van de klant unieke sieraden te ontwerpen en te maken. Dat maakt het vak extra leuk.

Zijn er ook andere zaken waarmee je te maken krijgt als juwelier?

“Ja, natuurlijk. Horloges en sieraden vergen onderhoud en moeten ook weleens gerepareerd worden. Maar je bent bij ons ook op het goede adres voor het vervangen van batterijen en voor het graveren van sieraden en geboortecadeaus. Het schieten van gaatjes is een handeling die wij met zorg verrichten. Het inkopen van collecties en het volgen van de trends is een mooi aspect van het vak. De trend van nu is kleursteen. Nieuw in onze collectie zijn de handgemaakte sieraden van Coeur de Lion, een schitterende sieradenlijn met kleurstenen.”





Naam:

Carolien Strijk



Leeftijd:

53 jaar



Getrouwd:

Ja, twee kinderen, dochter en een zoon die meehelpen in de zaak met Social media en de webshop



Bedrijf:

Houwen Juweliers Breda



Functie:

Eigenaar