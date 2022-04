Breda houdt Charity Gala voor Oekraïne in het Chassé Theater

BREDA - Onder de noemer ‘Breda samen voor Oekraïne’ wordt op maandag 25 april een benefietdiner Oekraïens Charity Gala georganiseerd.

Het Chassé theater is op maandag 25 april 2022 het toneel voor een bijzonder benefietgala. De avond die met name gericht is op bedrijven bestaat uiteen luxe vijf-gangen diner met een tot in de puntjes verzorgd een muzikaal programma. Er zijn 30 tafels beschikbaar à 10 gasten. Een tafel kopen kost 3.150,00 euro en de opbrengst is bestemd voor de aankoop van hulpgoederen. “Daarnaast hebben we een veiling om naast de inkomsten van de tafels zo veel mogelijk geld binnen te halen, hier draait alles immers om: #BredavoorOekraïne”, laat de gemeente Breda weten.

Het Oekraïne Charity Gala is ontstaan uit een samenwerking tussen de organisatoren van ‘Handjes in de Koepel’, sociaal-maatschappelijke en onderwijs-partners en de Gemeente Breda. Het doel is met dit charity-event een geldbedrag in te zamelen waarmee een continue stroom hulpgoederen naar onze Poolse zusterstad op gang wordt gebracht. “Wroclaw levert een aanzienlijke inspanning en zet de hulpverlening professioneel op. Onze zusterstad heeft onze hulp heel hard nodig!”