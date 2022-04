Warmtepompen zijn niet aan te slepen: ‘De vraag is meer dan verdriedubbeld’

BREDA - Nu de energieprijzen fors gestegen zijn, overwegen steeds meer Bredanaars een duurzame warmtepomp. Maar wie zo’n installatie wil laten plaatsen, moet geduld hebben. Want de vraag is extreem hoog. BSI Breda heeft daarom zelfs besloten de aanvragen volledig stil te leggen. “Het is anders niet meer te behappen”, legt Patrick Peters uit op LinkedIn.

BSI Breda is één van de Bredase bedrijven gespecialiseerd in duurzame oplossingen. En daar is de laatste maanden meer vraag naar dan ooit. Het aantal aanvragen is zelfs zó hoog, dat het bedrijf gestopt is met nieuwe aanvragen in behandeling nemen. Wie op de website van het bedrijf naar het kopje warmtepompen gaat, krijgt meteen te zien dat een aanvraag doen tijdelijk niet meer mogelijk is.

Op Linkedin legt bedrijfsleider Patrick Peters die keuze uit. “Sorry. Daar beginnen wij onze aankondiging mee om tijdelijk geen (hybride) warmtepomp aanvragen in behandeling te nemen.

Het kost me ontzettend veel moeite om dit te communiceren richting klanten. Je hebt toch het gevoel iemand teleur te stellen.” Toch staat hij volledig achter de keuze. “Met deze beslissing sparen we onze medewerkers. De hoeveelheid aanvragen die wij dagelijks ontvangen en in behandeling nemen zijn niet meer te behappen.” De warmtepompaanvragen zijn in de afgelopen maanden meer dan verdrievoudigd bij het bedrijf. “Ondanks dat we een heleboel zaken hebben gestandaardiseerd en daarmee tijdwinst boeken, is het op dit moment gewoon teveel.”

Beschikbaarheid van de producten speelt ook een rol in het geheel, laat BSI Breda weten. “We hebben te maken met zeer beperkte leveringen (deel leveringen) die de processen van uitvoering nog meer vertragen.”