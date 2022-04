Gemeente Breda lanceert Inst@Breda voor werkzoekenden met bijstandsuitkering

BREDA - Onder toeziend oog van ruim zeventig professionals van Gemeente Breda is het startsein voor de webapplicatie Inst@Breda gegeven. Met Inst@Breda krijgen werkzoekenden voortaan inzicht in kansen en mogelijkheden op de Bredase arbeidsmarkt.

“Met Inst@Breda hebben we op een innovatieve wijze waarin toegepaste technologie en creativiteit samenkomen’’, aldus wethouder Economische Zaken, Boaz Adank. ‘’Er is hiermee een tool gecreëerd waarmee werkzoekenden voortaan elke dag vanaf hun smartphone of desktop inzicht krijgen in het aanbod in werk in Breda’’

Werkwijze



Inst@Breda is ontwikkeld en gebouwd op de filosofie en het ‘framework’ van Instagram. Werkgeversadviseurs van Gemeente Breda zijn een belangrijke spil. Zij zorgen voor content die het aanbod van werk en opleiding visualiseert. Werkzoekenden kunnen werkgeversadviseurs volgen en gepubliceerde content ‘liken’ zodat hun interesse kenbaar wordt.

“Het traditionele werken binnen de keten Participatie vraagt om innovatie’’, vertelt Tim van Riel, beleidsadviseur Participatie van de Gemeente Breda. ‘’Niet alleen voor kandidaten, maar ook professionals die zich dagelijks inspannen voor Bredanaars met een bijstandsuitkering. Via Inst@Breda, met het credo Like²Work, proberen we dit patroon te doorbreken en creëren we laagdrempelige ondersteuning én toegankelijkheid voor inwoners met een hulpvraag.”