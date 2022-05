Op de werkvloer bij project engineer Hans Vermeeren: ‘We zijn als techniekbedrijf zichtbaar op scholen’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Hans Vermeeren van FoodeQ.

Voor het topsegment van de voedingsmiddelenindustrie ontwerpt en levert FoodeQ Engineering BV machines die voorzien zijn van hygiënische, effectieve en intelligente verwerkingsapparatuur. Een van die machines, waar het voor FoodeQ 13 jaar geleden mee begonnen is, is een zogenoemde triltransporteur wat een zeer hygiënische en onderhoudsarme manier van transporteren van voedsel is. Deze triltransporteurs zijn door de producenten van voedingsmiddelen bovendien optimaal te combineren met onder meer vriestunnels, bakovens en snijmachines.

Kun je iets meer vertellen over wat jullie bedrijf doet?

“Samengevat ontwikkelen wij equipement voor de voedingsmiddelenindustrie, waarbij je voornamelijk moet denken aan de groente-, fruit- en aardappelsector. We zitten in een niche markt, waarin maar weinig spelers zitten. Onze hoofdmoot is triltechniek, waarmee we op een zo hygiënische en effectieve manier producten van A naar B verplaatsen. Onderweg kunnen er dan allerlei functies aan toegevoegd worden. In de productiehallen van de grote voedingsbedrijven lopen steeds minder mensen rond. Het draait volledig geautomatiseerd en daar spelen wij op in. Aardappels bijvoorbeeld, worden uit de grond gehaald en komen als frites geseald in de winkel te liggen. Wij specialiseren ons in een deel van dat traject. De aardappels gaan dan over een roestvast stalen goot en worden door trilling vooruit gedreven. Het mooie is dat je dan onderweg stappen kunt toevoegen als sorteren, spreiden, ontwateren, ontvetten, richten en doseren.”

Wat houdt jouw functie in?

“Mijn functie is project engineer. In eerste instantie zitten onze verkopers met de klant om de tafel en daarbij worden de wensen in kaart gebracht. Wij ondersteunen dat proces, bedenken technische oplossingen en zorgen voor een mooi resultaat. Naast een ‘kick off’ bij de klant, kijken we waar de machine komt te staan, meten we een en ander in en maken daar 3D tekeningen van. Als de opstelling van een machine duidelijk is gaan we verder detailleren. Als project engineer begeleid je het gehele project van A tot Z en ben je eindverantwoordelijk. Je ontwerpt, maakt details, bestelt de benodigde artikelen en producten, begeleidt het fabricageproces, maakt de planning en bewaakt het gehele proces. Afhankelijk van de grootte van het project ben je daar soms maanden fulltime mee bezig. De projecten variëren van een enkele machine, tot een complete fabriek vol apparatuur. Naast triltransporteurs, wat onze corebusiness is, houd ik me meer en meer bezig met de processing kant van de industrie, iets wat we aan onze business hebben toegevoegd. Daarbij moet je denken aan projecten op het gebied van koelen, vriezen en blancheren, dus zaken die niet direct met distributie van het product te maken hebben, maar met de bewerking van het product zelf.”

Hoe ben je bij FoodeQ terecht gekomen?

“Oprichter Marinus de Bruijn is als eenmanszaak in 2009 in Dinteloord begonnen. Als stagiair klopte ik in 2010 bij hem aan. Op de bovenverdieping van zijn schuur, waar zijn bedrijf destijds gevestigd was, werd een extra bureau voor mij neergezet en kon ik beginnen. Na mijn studie in 2012 kwam ik als enig personeelslid in vaste dienst en waren we met zijn drieën, omdat Marinus ondertussen in Jaco van der Jagt een compagnon had gevonden. Ik ben altijd gebleven en heb de gigantische groei van het bedrijf van nabij meegemaakt. Inmiddels zitten we nu op de derde locatie en hebben we zo’n 25 personeelsleden.”

Kun je iets vertellen over de werksfeer?

“Wij kennen weinig hiërarchie binnen onze afdeling en ons bedrijf. We functioneren als één team en springen bij elkaar bij wanneer dat nodig is. Wel begeleid ik nieuwe collega’s en stuur ze aan, maar ik geef ze toch al snel eigen verantwoordelijkheden. Met externe partners en leveranciers heb ik veel contact. Daarmee moet je duidelijk communiceren. Goede communicatie is belangrijk en een grapje maken moet ook kunnen.”

Waar zit voor jou de uitdaging?

“Het mooie aan dit vak is dat je samen met een team mooie dingen voor de klanten bouwt. Het geeft voldoening om niet alleen het apparaat te ontwikkelen, maar het gehele proces te begeleiden. Een uitdaging is zeker om in deze instabiele wereldsituatie, waarbij de grondstofprijzen sterk stijgen én investeringen uitgesteld worden, toch zoveel mogelijk onze kwaliteit van werken te behouden en daar geen concessies aan te doen. Op de wereldsituatie heb ik geen invloed, maar op de keuzes die ik daarbij maak wel.”

Nog op zoek naar nieuwe collega’s?

“We kunnen zeker nog mensen gebruiken! Het is erg moeilijk om aan goede, gemotiveerde mensen te komen. Echte techniekers zijn nogal honkvast, dat zijn trouwe honden. Omdat het imago van een technisch vak wel een boost kan gebruiken, zijn wij als bedrijf zichtbaar op scholen en evenementen.”