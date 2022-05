Quote: ‘Bredase Adriaan Mol is rijkste jonge selfmade miljonair van Nederland’

BREDA - De Bredase Adriaan Mol voert dit jaar de lijst van de top 100 jonge miljonairs van Quote aan. Die lijst bestaat uit de 100 rijkste selfmade miljonairs onder de 40 jaar.

Quote heeft de nieuwe Top 100 jonge miljonairs bekend gemaakt. En daarin staat de in Breda geboren Adriaan Mol op 1. Volgens Quote is het vermogen van Mol 3,5 miljard euro. De ondernemer is de oprichter van Mollie. Mollie is een ‘payment service provider’ die betalingen voor onder andere webshops verwerkt. Je kunt Mollie zien als een tussenpersoon: Zij zorgen ervoor dat jouw geld veilig van je bank naar de webshop gaat. Wie regelmatig iets online besteld, zal de naam ‘Mollie’ al vaker tegen zijn gekomen op zijn bankafschriften.

Top100

De Quote Top 100 jonge miljonairs bestaat enkel uit selfmade miljonairs. Dat betekent dat mensen jonger dan 40 die hun vermogen bijvoorbeeld hebben geërfd, niet in de lijst staan. De lijst bestaat uit mensen tot 40 jaar. In totaal staan er zes mensen jonger dan 30 op de lijst, en slechts drie vrouwen. Er zijn dit jaar 29 nieuwkomers, zoals bijvoorbeeld Jordi van den Bussche, beter bekend als Youtuber Kwebbelkop en Sharon Hilgers van My Jewellery.