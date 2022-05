Postkantoor Breda krijgt eindelijk zijn woonbestemming als Post Breda

BREDA - SDK Vastgoed (onderdeel van VolkerWessels) en Maas Jacobs starten vandaag met de verkoop van Post Breda. Binnen het voormalige KPN gebouw in Breda wordt een mix van nieuwbouw en transformatieappartementen gerealiseerd. In totaal gaat het om 117 wooneenheden, waaronder ook 22 sociale huur-appartementen van WonenBreburg. Het goedkoopste koopappartement kost 320.000 euro, en het duurste penthouse kost maar liefst 1,6 miljoen euro.

Karaktervol, historisch, robuust en charmant. Dat is hoe SDK Vastgoed en Maas Jacobs het nieuwe Post Breda omschrijven. Het voormalige postkantoor aan de Oude Vest bepaalt al sinds 1950 het straatbeeld en zal dat ook blijven doen. In de voorgenomen transformatie krijgt het nu een woonbestemming met commerciële functie, en is er een groene binnentuin. Kris Maas, directeur Maas Jacobs Groep over Post Breda: “Het is een uniek project op een in het oog springende locatie. We willen het gebouw zoals dat zo mooi heet teruggeven aan de stad, met behoud van karakter en aansluitend op de omgeving. Alsof het er altijd zo gestaan heeft.”

Prijzen

Nu Post Breda in de verkoop gaat, wordt ook duidelijk wat de prijzen van de koopappartementen zijn. Het goedkoopste koopappartement dat onderdeel is van het plan, kost 320.000 euro. Dat gaat om een appartement van 52 m2 dat uitkijkt op de binnentuin. In totaal zijn er twaalf appartementen die minder dan 400.000 euro kosten. Het duurste appartement bevindt zich in de karakteristieke toren van het gebouw. Voor penthouse ‘uitkijk’, zoals het genoemd wordt, betaal je bijna 1,6 miljoen euro. Dat appartement is 260 m2 en beslaat drie verdiepingen.

Verdeling

Aan de Oude Vest en Keizerstraat - waar zich vroeger de telefoonzaal, centrale en portiersloge van KPN bevonden - worden in de transformatie 32 appartementen gerealiseerd. Elementen, zoals het authentieke trappenhuis en de kenmerkende raampartijen, worden bewaard.

In de bestaande carrévorm worden in totaal 63 appartementen gerealiseerd. De nieuwe woningen aan de Akkerstraat en Keizerstraat zijn ruim opgezet. Vanuit de oorspronkelijke architectuur worden diverse karakteristieke details overgenomen en zullen de raampartijen als een moderne afgeleide worden doorgetrokken. De appartementen variëren in oppervlakte als ook aantal slaapkamers. Niels Langenhuizen, MT-lid SDK Vastgoed over Post Breda: “Het gebouw moet het idee kunnen dragen. Met het ontwerp van Bedaux de Brouwer Architecten is het gelukt om een iconisch gebouw te realiseren dat niet alleen past, maar ook echt thuishoort in het stadsbeeld van Breda.”

In de plint van Post Breda wordt ruimte gecreëerd voor horeca, kantoren en/of detailhandel. Dit sluit aan bij de omgeving en geeft ruimte aan ondernemers. Met betrekking tot groen wordt de bestaande binnenplaats veranderd in een binnentuin.





De verkoop is dinsdag 10 mei om 15.00 uur begonnen.