Gemeente biedt mentale hulp voor door corona getroffen ondernemers

BREDA - De coronapandemie heeft bij veel ondernemers en zzp’ers zorgen opgeleverd over het voortbestaan van hun onderneming. Dat kan gevolgen hebben op hun mentale gezondheid. Om deze ondernemers een steuntje in de rug te bieden stelt gemeente Breda nu de voucherregeling voor psychosociale en/of mentale coaching beschikbaar.

De regeling loopt tot en met 31 december 2022 en is een aanvulling op de al bestaande ondersteunende corona-regelingen. “De grote onzekerheid, financiële problemen, het verliezen van de dagelijkse routines; het zijn allemaal voorbeelden van ingrijpende gevolgen die de corona-pandemie voor veel ondernemers heeft meegebracht”, aldus demissionair wethouder Boaz Adank (economische zaken). “En die niet te onderschatten effecten kunnen hebben op de mentale gesteldheid. Daar willen we absoluut aandacht voor hebben. Met deze regeling krijgen Bredase ondernemers en zzp’ers de gelegenheid om, als ze daar behoefte aan hebben, te zorgen voor hun mentale gezondheid.”

Aanvullende regeling

Deze hulp is bedoeld voor ondernemers (met of zonder personeel) die als gevolg van de coronapandemie psychosociale of mentale hulp nodig hebben. In het maatregelenpakket corona 2021 en 2022 was al sprake van een voucherregeling voor ondernemers in de vorm van een business coach en financieel advies. Dit wordt nu aangevuld met deze regeling. In het corona maatregelenpakket 2022 en het bijbehorende amendement is een bedrag van 50.000 euro opgenomen voor de voucherregeling psychosociale en/of mentale hulp.

Hoe de coach kan helpen

Met de voucherregeling kunnen ondernemers ondersteuning krijgen van een coach. Dit kan zijn voor de omgang met spanningen of sombere gevoelens. Maar ook voor het vinden van nieuwe motivatie en het terugkrijgen van zelfvertrouwen. Dit geeft de ondernemer of zzp’er weer rust en ruimte voor mogelijkheden. De hoogte van de voucher is maximaal 1500 euro. Dit is gemiddeld voldoende voor 1 intakegesprek en een aantal coaching gesprekken.

Op deze website is meer informatie te vinden over de coaches en het aanvragen van de regeling.