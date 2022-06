Op de werkvloer bij Miriam en Freke: ‘Onze deur staat open voor iedereen’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Deze week: afscheidsplanners Miriam Tjin Pit Joen en Freke van Voorthuijsen.



We gaan in gesprek met de medewerkers van het ‘Het Huis van Afscheid’, gevestigd aan de Tuinzigtlaan 9 te Breda. Het Huis van Afscheid is een onafhankelijk service center dat niet alleen faciliteiten biedt aan uitvaartondernemers, maar ook aan particulieren die graag zonder een uitvaartleider de uitvaart van hun dierbare willen vormgeven. Zo regelen ze het vervoer en verzorgen ze de overledene in de verzorgingsruimte met of zonder familie. Ook uitvaartondernemers kunnen gebruik maken van de verzorgingsruimte, de gekoelde ruimtes en/of van één van de drie afscheidskamers die 24/7 toegankelijk zijn. Families krijgen de mogelijkheid om er een thuis van te maken. Een hotel voor overledenen. Niks is te gek, huisdieren zijn ook welkom.

Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het Huis van Afscheid is een team van drie medewerkers: Freke van Voorthuijsen, Miriam Tjin Pit Joen en Marleen Leppens, die als afscheidsplanners hun werk doen. Vanuit hun vakbekwaamheid begeleidt het drietal uitvaarondernemers en particulieren in het proces van overlijden tot de uitvaart. Alle drie zijn trots op hun werk. Dankbaar zijn ze dat ze families mogen bijstaan in het proces dat vaak heel verdrietig is en waarin ze voor de familie van betekenis kunnen zijn. Freke en Miriam, willen wel vertellen waarom zij dit vak zo boeiend vinden.

Waarom heb je specifiek voor dit beroep gekozen?

“Pas op latere leeftijd gaven wij toe aan ons verlangen om uitvaartbegeleider te worden. We volgden daarvoor een opleiding die we met goed gevolg hebben afgerond,” laten beiden ter introductie weten. Freke: “Ik heb o.a. gewerkt op een bureau voor coaching & outplacement, als doktersassistente, bij de Immigratiedienst en lange tijd op een HR-afdeling. Met dit werk vallen al mijn kwaliteiten als een puzzel in elkaar en dat geeft mij een zinvol gevoel.” Miriam die voorheen in de zorgsector heeft gewerkt en bij Nationale Vereniging de Zonnebloem valt haar bij en zegt: “De ontmoetingen met mensen in dit vak zijn intens die bovendien plaatvinden onder omstandigheden waarin emoties heel wisselend en verschillend zijn.”

Welke eigenschappen moet je hebben of wat moet je kunnen voor dit beroep?

“Je dient goed weten hoe om te gaan met mensen die in een rouwstemming zijn. Je moet de situaties die zich voordoen goed kunnen aanvoelen en gepast daarnaar handelen. Met andere woorden; je moet wel over de nodige sociale vaardigheid beschikken. Ons vak is niet aan tijd gebonden. Daarom is een flexibele inzet gewenst. In feite moet je bereidt zijn om 24/7 klaar te staan om, als dat nodig is, direct ingezet te kunnen worden. Ook moet je in teamverband kunnen werken en communicatief zijn ingesteld. En nu we het daar toch over ons hebben; wij zouden het leuk vinden als binnenkort een (vierde) collega ons team komt versterken,” laten Freke en Miriam weten.”

Is het leuk om bij Het Huis van Afscheid te werken?

“Ja, zeker! Het is interessant, zinvol en creatief werk. Alle facetten die zich op het gebied van het faciliteren van ondernemers en particulieren voorkomen, oefenen wij uit in onze functie als afscheidsplanner. Het is een veelzijdige en afwisselende job. Eentje die nooit zal vervelen. Het is dankbaar werk, je helpt namelijk mensen een stukje met het verwerken van hun rouw. Ondernemers maken gebruik van het Huis van Afscheid, omdat ze vertrouwen in ons hebben. Een uitvaart kun je maar één keer regelen en daarom is het belangrijk dat we dit samen met de ondernemer naar de wens van een familie laten verlopen. Particulieren komen hier, omdat ze de behoefte hebben om zelf met elkaar het overlijden van hun overledene te begeleiden. Wij ondersteunen hen hierin. Het is niet alleen een verantwoordelijke, maar ook uitdagende baan,” vertellen Freke en Miriam vanuit hun eigen ervaring.”

Wat vind je echt leuk aan het vak?

“Leuk is de veelzijdigheid, maar het mogen werken en mee mogen denken vanuit je hart is het fundament van het Huis van Afscheid en dat maakt ons werk boeiend. Als een familie gerustgesteld en tevreden is door de zorg die zij in het Huis van Afscheid hebben ervaren, dan hebben we het goed gedaan. “En daar doen we het voor”.

Naam:

Miriam Tjin Pit Joen

Leeftijd:

51 jaar

Bedrijf:

Het Huis van Afscheid

Functie:

Afscheidsplanner

Naam:

Freke van Voorthuijsen

Leeftijd:

58 jaar

Bedrijf:

Het Huis van Afscheid

Functie:

Afscheidsplanner