Bredase bedrijven Euromate en Air Group gaan samen verder

BREDA - De Bredase bedrijven Euromate en Air Group gaan samen verder. Euromate staat bekend om de expertise in luchtreiniging; Air Group is specialist in klimaatbeheersing.

In een tijd waarin ‘gezonde en veilige lucht’ een steeds belangrijkere rol speelt, gaan beide partijen zich gezamenlijk inzetten om elk bedrijf en organisatie te helpen om personeel, klanten en bezoekers een aangenaam en veilig verblijf in hun gebouwen te bieden.

Vervuiling van de binnenlucht door bijvoorbeeld virussen en fijnstof kun je op verschillende manieren aanpakken. Of het nu gaat om ventilatie, luchtreiniging, air conditioning, warmtewinning door het inzetten van warmtepompen, heteluchtgordijnen en onderhoud van de producten: samen willen Euromate en Air Group dé gepaste oplossing gaan bieden. “Van het aanpassen van bestaande systemen, aanvullen van behoeften tot het plaatsen van geheel nieuwe systemen. De organisaties hebben decennia aan ervaring en expertise in huis en kunnen gezamenlijk kleine en grote projecten realiseren.”

“We gaan in de komende periode onderzoeken welke afdelingen nauwer kunnen gaan samenwerken om groei te realiseren. In gedachten kijken we alvast vooruit naar de mogelijkheid om in de toekomst onder één naam naar buiten te treden”, laten de bedrijven weten in een persbericht. Voor de bestaande relaties van Euromate en Air Group zal er voorlopig niet veranderen.