Op de werkvloer bij Dennis en Marjon: ‘We runnen samen een bedrijf in tuin- en parkmachines’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Dennis en Marjon Schenk.

Dennis en Marjon namen in 2014 het bedrijf JS Tuin- en Bosbouw machines over. Vanuit hun winkel- annex werkplaats aan de Schellingstraat in Etten-Leur runnen zij hun bedrijf in tuin- en parkmachines. De twee zijn gespecialiseerd in de verkoop van de merken STIHL en HONDA.

Hoe zijn jullie in het vak gerold?

Dennis: “We hebben allebei een andere achtergrond. Als zelfstandig hovenier kwam ik regelmatig bij J.S. Tuin en Bosmachines in Sprundel toen ik hoorde dat het bedrijf te koop stond. Ik kon goed opschieten met Jan (de eigenaar) en hem laten weten dat we interesse hadden. Uit de vele geïnteresseerden heeft hij het ons gegund. Wij hadden simpelweg het beste plan. Zo zijn we begonnen.”

Marjon: “Dennis kwam thuis met een enthousiast toekomstgericht plan. Laten we onze leverancier van tuinmachines kopen! Door onze krachten te bundelen kunnen we hier een succes van maken. Voor hem was de keuze makkelijk, maar voor mij was het op het eerste gezicht een te grote stap. Al snel kwam ik tot de conclusie dat de uitdaging helemaal niet zo groot was. Als onderneemster in grafische vormgeving met technisch inzicht en met een dosis doorzettingsvermogen had ik er uiteindelijk wel vertrouwen in.”

Welke opleiding hebben jullie gevolgd?

Dennis en Marjon: “Er zijn geen aparte opleidingen om monteur van tuin- en parkmachines te worden. Dennis had al een redelijke basiskennis opgebouwd tijdens zijn hoveniersopleiding en als zelfstandig hovenier en ik ben zelf technisch aangelegd door mijn opleiding en ervaring als grafisch vormgever. Daarna hebben we de kneepjes van het vak geleerd van de oude eigenaar en zelf in de praktijk gebracht, de beste leerschool. Bij STIHL en HONDA volgen we regelmatig trainingen om zo op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en technieken”.

Hoe is jullie werkverdeling?

Dennis: “ We hebben onderling een goede werkverdeling. In principe kunnen we allebei alle werkzaamheden uitvoeren, maar ik houd me vooral bezig met de verkoop en daarnaast ben ik gespecialiseerd in de robotmaaiers. We hebben wel onze specialismen en voorkeuren, maar het belangrijkste is dat we elkaar continu ondersteunen en aanvullen. Zo is Marjon erg goed in tweetaktmotoren en accumachines en ik heb van maairobots mij specialisme gemaakt. Als iemand tegen mij zegt dat een robotmaaier ergens niet kan worden geplaatst, bewijs ik graag het tegendeel. Het verkopen en adviseren ligt mij ook goed. Ik kreeg vroeger vaak het commentaar dat ik veel praatte. Nou, dat komt nu goed van pas als verkoper/adviseur”.

Marjon: “ Ik vind het leuk om technische problemen op te lossen in de werkplaats. Mijn technische kennis kan ik ook goed gebruiken als ik klanten adviseer. Ik heb me wel moeten bewijzen als vrouw in de techniek, maar dat vind ik niet erg. Gelukkig zijn de vooroordelen nu een stuk minder. Daarnaast sta ik ook in de winkel, doen we samen de administratie en maak ik nog steeds zelf de advertenties.”.

Hoe is het om als stel samen te werken?

Dennis en Marjon: “Dat kan soms best wel eens wrijven, maar zonder wrijving geen glans. In deze drukke tijd is Dennis toch vaak op pad om robots te installeren en werk ik samen met zzp’ers die mij helpen in de werkplaats. Zo hebben we s ’avonds bij het eten tenminste iets te vertellen tegen elkaar. Het is niet altijd leuk om het werk mee naar huis te nemen, maar tot nu toe vinden we een goede balans”

Wat zijn de leukste aspecten aan het werk?

Marjon: “Het is altijd fijn als mensen terugkomen, omdat ze tevreden zijn. We zijn ook trots dat de meeste klanten trouw zijn. Voor die trouwe klanten doe je graag wat extra’s. De eerste jaren kwamen mensen vooral uit Etten-Leur en omgeving, maar we zien mensen echt steeds van verder komen. We staan ook echt voor service. Het werk is ook heel afwisselend. We werken zonder vast personeel, dus we doen veel zelf. Dat maakt dat we ons nooit vervelen.”

Dennis: “Door mijn achtergrond als hovenier kan ik de klanten een goed advies geven welke machine het beste past bij de werkzaamheden die ze moeten doen. Als de klant later aangeeft dat het de goede keuze is geweest ben ik tevreden. Ik zal dan ook altijd eerlijk advies geven. Maar het mooiste vind ik de installatie van een robotmaaier op plekken die zich daar niet voor lijken te lenen. Tot nu heb ik een 100% score en dat geeft veel voldoening.”