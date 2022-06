Aan de keukentafel met Renate de Lange: ‘Juist in crisissituaties moet je vertrouwen op je mensen’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Renate de Lange.

PriceWaterhouseCoopers, ook wel PWC genoemd, is een internationaal accountants -en advieskantoor met wereldwijd ruim 250.000 werknemers. In Nederland werken meer dan 5000 mensen. Renate de Lange (49) uit Breda zit sedert 2018 in de zevenkoppige Raad van Bestuur van de Nederlandse tak.

Een onderneming met 5000 mannen en vrouwen: dat lijkt het echte ondernemen, toch?

“Ik zou mij niet helemaal willen vergelijken met “een ondernemer zoals mijn voorgangers in deze rubriek”. Je moet daar reëel in zijn. In Nederland hebben we bij PWC 280 partners, zeg maar de eigenaren van het Nederlandse deel. Je hebt dan het comfort van een grote organisatie en in die zin doe je het samen en help je elkaar. Dat is toch heel iets anders dan dat ik morgen een bord in mijn tuin zet en als zelfstandige fiscalist aan de slag ga. Dat doet echter niet af aan de verantwoordelijkheid die je als partner hebt. Zo zie ik ook mijn ondernemerschap: het nemen van verantwoordelijkheid voor het grotere geheel.”

Die verantwoordelijkheid krijgen was een doel dat je bewust hebt nagestreefd?

“Nee hoor. Na mijn VWO ben ik bedrijfskunde gaan studeren aan de Erasmus in Rotterdam. Na een jaar dacht ik: “ik kan beter een vak leren” en toen ben ik fiscale economie gaan studeren in Tilburg. Zit nou niet te lachen, want dat is wel degelijk een vak…haha. Aan het einde van de studie kon je kennismaken met bedrijven tijdens meerdaagse sessies op mooie locaties in Nederland. Zo kwam ik bij de C van PWC, of te wel Coopers & Lybrand terecht; na een fusie werd dat PriceWaterhouseCoopers.”

“Ik begon als fiscalist in een algemene praktijk en na vier jaar ben ik mij gaan toeleggen op de advisering van grote familiebedrijven. Naast mijn huidige bestuurswerk ligt daar nog steeds mijn hart. Het naast ondernemers staan, die werken in familieverband, en die adviseren kent zo’n andere dynamiek dan het adviseren van een bedrijf van -bij wijze van spreken- een paar honderd aandeelhouders en een directie in driedelig grijs en mantelpak. Er komt veel meer emotie bij kijken. Als we het gaan hebben over wat ik bij de familiebedrijven allemaal heb meegemaakt, kunnen we deze krant wel volschrijven..”

Maar de stap naar de Raad van Bestuur?

“O ja! In 2008 ben ik partner bij PWC geworden. Daar lag ook geen uitgebreid routeplan aan ten grondslag. Op enig moment heb ik eens iemand uit de toenmalige Raad van Bestuur gebeld of er niet een leuke klus te doen was. Ik wilde even iets anders doen, iets nieuws oppakken. Blijkbaar is mijn naam blijven hangen, want in 2018 ben ik gevraagd om in de Raad van Bestuur plaats te nemen. Bij PWC werkt dat zo, dat de voorzitter wordt gekozen door de partners en de voorzitter kiest de ploeg waarmee hij of zij de bestuursperiode van 4 jaar wil volbrengen. Binnen het bestuur ben ik onder andere verantwoordelijk voor de post duurzaamheid.

Een accountantskantoor en duurzaamheid?

“Ja, dat is simpel. Iedere ondernemer krijgt er mee te maken. Dan kan je niet achterblijven en denken: “veranderen is prima, zolang ik het zelf maar niet voel”. Je moet ook een voorbeeld geven. Het is een relevant maatschappelijk thema. Net zoals de diversiteit binnen de organisatie. Ik bedoel de mix van mannen en vrouwen en de herkomst, westers of niet westers. Dat is niet alleen een maatschappelijk thema maar heeft ook een ander aspect: ik ben ervan overtuigd dat teams met de nodige diversiteit beter functioneren. De praktijk laat dat ook zien”.

“Binnen PWC heeft de CO2-reductie een hoge prioriteit. Met ruim 5000 werknemers nemen ook dagelijks 5000 mensen iedere dag keuzes over hun mobiliteit. In het begin van de Covid periode viel een deel van de consultancy tak stil: niemand kon op bezoek bij bedrijven. Met een groep consultants hebben we een app ontwikkeld waarbij we per persoon op dossier niveau de mobiliteit in kaart kunnen brengen, Dat schept een bewustzijn. Dit is één voorbeeld van de vele voorbeelden waar we mee bezig zijn. ”

Functioneer je zelf wel relaxed als je een organisatie aanstuurt met toch 5000 werknemers?

“Ik ervaar dat niet zo en lig daar echt niet wakker van. Je moet dat niet groter maken dan het is. Kijk naar de afgelopen Covid periode. Van oud leger generaal Van Uhm heb ik geleerd dat je in crises situaties het meest op je teams moet vertrouwen. Dat is gelukt. Wellicht zit die meer ontspannen manier van naar dingen kijken ook wel in mijn aard. Ik ben thuis niet anders dan in mijn werk. Het glas is bij mij altijd half vol. Of zoals mijn vader altijd zegt: “een mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest”. Moet je dus niet doen. Het gaat pas mis als het mis gaat.”

“Daarbij hecht ik totaal niet aan de statuur die sommige mensen aan de functie die ik nu heb wel eens toekennen. Ik zal zeker niet ontkennen dat sommige deuren makkelijker opengaan, maar daar houdt het voor mij verder wel mee op. Toen ik voor het bestuur werd gevraagd dacht ik: “ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen…gewoon zoals Pipi Langkous dus…haha”

Met wie zou je zelf wel eens aan de keukentafel willen zitten?

“Leuke vraag! Ik vind eigenlijk ieder gesprek aan de keukentafel leuk. Die zijn vaak spontaner dan aan een vergadertafel. Maar goed, ik zou wel eens met Simon Sinek aan tafel willen zitten, een begenadigd Amerikaans schrijver en spreker als het gaat over inspirerend leiderschap. Of, om het veel dichter bij huis te houden: Klaas Dijkhoff! Ik vind het mooi hoe hij gekozen heeft voor een switch naar het bedrijfsleven en dan met name de communicatie -en strategische kant. Ik vind het onderwerp communicatie heel erg boeiend: complexe zaken tot begrijpelijke taal terugbrengen. Waarom denk je dat er zo veel volwassenen naar het Jeugdjournaal kijken? Maar ik dwaal af. Met Klaas Dijkhoff dus. Lijkt me mooi aan de keukentafel, ook gelet op zijn humor! Wat zeg je? Dat ga je voor mij regelen? Mooi, daar houd ik je aan!”

Naam:

Renate de Lange

Burgerlijke staat:

Gehuwd met Pepijn, moeder van Floris (15) en Binck (13), hoofd uitlaatservice van Bo en Beer

Bedrijf:

PriceWaterhouseCoopers

Functie:

Partner/bestuurder/belastingadviseur

Passie:

“Haha, ik ben één en al passie!..... Ik houd er van betrokken te zijn bij veranderingen. Van niets iets maken”.