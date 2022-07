Aan de keukentafel met Peter van der Horst: ‘Het ondernemerschap geeft mij veel vrijheid’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Peter van der Horst van BD Lease.

Zit ik met een rasechte Bredaase ondernemer aan de keukentafel?

“Zo zie ik mij zeker, hoewel mijn wieg ooit in Krimpen aan de IJssel stond. Op mijn zesde verhuisden mijn ouders naar Breda. Na de keurige basisschool Dirk van Veen kwam ik op het Stedelijk Gymnasium. Dat was geen groot succes: in de vierde werd ik vriendelijk doch dringend verzocht te vertrekken. Zo kwam ik op de Nassau terecht. Mooie school, zeker omdat ik in die tijd mijn vrouw Miranda daar leerde kennen”.

“Na de middelbare school ben ik eerst in dienst gegaan. Eerlijk is eerlijk: Met wat vriendjespolitiek via een bevriende kolonel van de familie kon ik in Breda terecht bij de van Heutsz brigade. Haha, zat ik daar als kakkertje tussen heel veel jongens met een strafblad.”

Niet het beeld van ‘de diensttijd als ideale leertijd’?

“Ach, ik heb er wel wat geleerd. Het mooiste vond ik het groepsgevoel en de solidariteit. Ik heb er vrienden aan overgehouden. Overigens heb ik ook een aantal jongens nog wel eens voorbij zien komen bij Peter R. de Vries of bij Opsporing Verzocht.. haha!”

Dus een militaire carrière zat er niet in?

“Nee echt niet! Hoewel ze met één ding wel een punt hadden blijkbaar: De Russen, dat was de vijand! Blijkt redelijk te kloppen als je dat nu in de Oekraïne ziet. Na de diensttijd ben ik naar de IVA gegaan; dat is de autoschool in Driebergen. Ik had als kind al iets met auto’s. Ik kon het merk van een auto aan de koplampen herkennen. 80 procent van wat daar van school komt, kwam in die tijd in de verkoop terecht. Ik zag dat eerst niet zo zitten en werd manusje van alles bij een Toyota dealer in Rhenen. Daar woonde ik met Miranda boven ‘de Bond tegen Vloeken’…haha. Maar goed dat het kantoor ’s avonds gesloten was, want dat was daar allemaal geen groots succes. Toen ik werd benaderd door het toenmalige Brabam, de BMW dealer in Breda, om de verkoop te doen, heb ik dat aanbod toch snel aanvaard”.

Ik zie jou nou niet in een glad pak in een showroom staan…

“Haha, dat heb ik echt wel met plezier gedaan hoor! Ik was al op jonge leeftijd de verkoopleider en in de loop der jaren werd ik vestigingsdirecteur. Vergis je niet: Het is echt hard werken in zo’n zaak. Van meet af aan, dus ook als verkoper, werkte ik 6 dagen per week. Het dagelijkse opgroeien van mijn kinderen, we hadden toen al twee kleine meiden, heb ik grotendeels gemist. Toen de pensioen gerechtigde leeftijd werd verhoogd naar 67 werd ik door een vriend bij een verjaardag van mij gefeliciteerd met de woorden: ‘zo, nog maar 25 jaar!’ Gek, maar toen ben ik wel gaan nadenken…wilde ik dat wel?

Dus je had geen spontaan idee of andere briljante ingeving om iets specifieks anders te gaan doen?

“Nee, ik wilde het gewoon anders gaan doen in het algemeen. Zelf kunnen beslissen wanneer ik vond dat er wat moest veranderen en zelf beslissen in welk tempo dat dan ging. Eerst ben ik dat gaan doen in een branche die ik kende door een Opel bedrijfje te kopen, maar dat heb ik van de hand gedaan. Daarna ben ik echt letterlijk gaan zitten nadenken en met mensen gaan overleggen: ‘wat zal ik eens gaan ondernemen’, Via mijn werk bij BMW had ik natuurlijk veel ervaring met lease constructies. Ik kwam tot de conclusie dat het op dat gebied beter kan. Autodealers kunnen prima auto’s verkopen, maar het leasen van een auto is toch echt iets anders. Dat is maatwerk. Zo kwam ik in contact met BD Lease. BD staat simpel voor ‘Beste Deal’.

Daar kon je je ondernemingsgeest wel kwijt?

“Absoluut. We houden ons dus bezig met het verzorgen van leaseproducten. Je kan bij ons voor alles een lease constructie regelen. Voor 70 procent zitten we nog wel in de traditionele autolease, maar je kunt bij ons ook terecht voor zaken van de robot arm tot de vorkheftruck. Eigenlijk kan je bijna alles in de lease doen. Die variëteit en het franchise systeem maakt BD Lease tot het succes wat het is. De 25 franchisenemers die we hebben, hebben echt wel een andere mentaliteit dan iemand die van 9 tot 5 werkt. Omdat ze zelfstandigen zijn, is de klantvriendelijkheid vele malen hoger. Dat horen we standaard terug. Daarnaast werken we met meer dan 20 banken, geheel onafhankelijk, zodat we altijd de beste deal kunnen aanleveren. Onze cijfers zijn echt exceptioneel gestegen de afgelopen jaren en dat is zeker ook een verdienste van onze zeven binnendienst medewerkers”.

Best een stap: Van 20 jaar BMW naar het vrije ondernemen…

“Absoluut. Ik gaf een prima salaris met alles daarom heen op. Ik kocht vervolgens letterlijk een oude tweedehands Volvo. Maar het is ieder moment van twijfel waard geweest. Het ondernemerschap geeft mij zoveel meer vrijheid. Ik kan echt wel wakker liggen hoor. Neem bijvoorbeeld de Corona periode of hoe we met zijn allen de drukte nu kunnen tackelen. Het is zo moeilijk om aan goed personeel te komen. Maar ik vind dat af en toe wakker liggen erbij hoort. Zoals de Fransen dat zo mooi zeggen: ‘if you can’t stand de heat, get out of the kitchen’.

Met wie zou je zelf wel eens aan een keukentafel willen zitten?

Niet specifiek met een bepaald persoon. Zet mij maar aan tafel met mensen die echt vernieuwend zijn, al zijn het alleen maar nog ideeën over verandering. Dat vind ik echt super interessant. En met jou zit ik al aan tafel, dus jouw naam ga ik niet noemen…haha!

Naam:

Peter van der Horst

Burgerlijke staat:

Gehuwd met Miranda, dochters Carmen (27), Laura (25) en hond Gijs (9).

Bedrijf:

BD Lease

Functie:

Mede-eigenaar

Passie:

“Koken, dan kan ik mij echt even van de wereld afsluiten”