Op de werkvloer bij Manon Cremer: ‘De kinderen geven je heel veel energie’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Deze week: Pedagogisch medewerker Manon Cremer.

Op locatie Kiekeboe van Kober kinderopvang werkt pedagogisch medewerker Manon Cremer. Ze werkt fulltime bij de babygroep voor de opvang van kinderen van 0 tot 2 jaar.

Heb jij altijd geweten dat je met kinderen wilde gaan werken?

Eigenlijk niet. Ik ben het CIOS gaan doen, omdat ik op dat moment nog niet zo goed wist welke richting ik op wilde. Maar ik wist wel dat ik sporten en actief bezig zijn heel leuk vind. Ook na het CIOS heb ik nog een tijdje getwijfeld. Eén ding wist ik zeker: Ik wilde graag in de praktijk werken, en niet achter een computer zitten. Omdat ik kinderen altijd leuk heb gevonden, ben ik toen aan de slag gegaan bij de buitenschoolse opvang (BSO).

Je hebt een BBL opleiding gedaan tot pedagogisch medewerker. Waarom koos je voor die stap?

Ik heb een jaar bij de BSO gewerkt, toen Kober mij benaderde om de opleiding te gaan doen. Dat was voor mij ideaal. Die opleiding duurde twee jaar, waarbij ik het werken kon combineren met school en stage. Ik ben als pedagogisch medewerker in eerste instantie gaan werken op onze peutergroep. Toen er een plekje bij de babygroep vrij kwam, heb ik de overstap gemaakt naar de kinderen van 0 tot 2 jaar. En ik heb er echt mijn hart aan verloren. Het is zo’n geweldige leeftijd om mee te werken. Ik zou nu geen overstap meer willen maken.

Wat maakt het werk in de kinderopvang zo leuk?

Dat je de ontwikkeling van de kinderen van dichtbij meemaakt. Je ziet ze echt opgroeien, en vooral op deze groep zijn de stappen die ze maken heel groot. Er gebeurt ontzettend veel in de eerste twee jaar. Daarnaast vind ik de positieve energie die je krijgt van de kinderen geweldig. Iedereen heeft wel eens een baaldag, waarop je minder zin hebt om naar je werk te gaan. Maar het is met deze kinderen onmogelijk om niet vrolijk te worden. Iedere dag met de kinderen is een feestje. En iedere dag is ook weer helemaal anders!

Is het hard werken?

Ja, dat zeker wel. Eigenlijk ben je heel de dag bezig. Wanneer de jongste kinderen wakker worden, moeten de oudere kinderen weer naar bed en andersom. Je bent gewoon heel de dag in de weer. Natuurlijk met luiers, spelen, troosten, eten, opruimen, enzovoort, maar ook echt met de ontwikkeling van de kinderen. Bij een babygroep is het wel iets meer hollen en stilstaan dan bij oudere groepen. Wij hebben vaker dat het ene moment héél druk is, en het andere moment ineens heel rustig. Wat verder ook wel bijdraagt aan de werkdruk, is het personeelstekort. We hebben gelukkig wel een aantal vaste invallers, maar we zouden heel graag nog wat meer collega’s hebben. Nu is het soms echt lastig wanneer er bijvoorbeeld iemand vakantie heeft of ziek is, en dat verhoogt de werkdruk.

Wat is Kober Kindcentrum Kiekeboe voor locatie?

Het is een heel fijne, knusse plek die midden in de wijk Haagse Beemden ligt. Het voelt eigenlijk gewoon als een soort thuis, zowel voor ons als voor de kinderen. We hebben als babygroep ons eigen buitenterrein, wat super fijn is. Die luxe heb je niet overal.

Verder is het een plek met een heel enthousiast en vast team. Natuurlijk komen en gaan er soms mensen, maar ik heb meerdere collega’s die hier al meer dan tien of zelfs twintig jaar werken. We hebben allemaal dezelfde positieve mindset, en willen een goede sfeer neerzetten. Dat is super. We hebben echt iets voor elkaar over, en het is altijd gezellig.



Hoe zie jij jouw toekomst in de kinderopvang?

Ik wil de komende jaren heel graag op de plek blijven zitten waar ik nu zit. Ik heb het ontzettend naar mijn zin op deze groep en met mijn collega’s. Ook doe ik wel eens extra werk achter de schermen waar ik ook veel plezier uit haal, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van de babyscholing en de ‘lekker fit coach’. Doorgroeien binnen Kober is zeker mogelijk, bijvoorbeeld tot leidinggevende. Maar dat is niets voor mij. Dan moet je veel te veel achter een computer zitten. Laat mij maar met de kinderen bezig zijn!

Naam:

Manon Cremer

Leeftijd:

34 jaar

Woonplaats:

Breda

Functie:

Pedagogisch medewerker

Locatie:

Kober Kindcentrum Kiekeboe in de Haagse beemden

Opleiding:

Manon heeft het CIOS gedaan, en is daarna aan de slag gegaan bij de BSO. Ze volgde vervolgens de BBL opleiding Pedagogisch medewerker, waarbij ze studeerde en stage liep naast haar werk.