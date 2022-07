Bedrijventerrein Breda Oost is ook de komende 5 jaar een Bedrijven Investeringszone

BREDA - Bedrijventerrein Breda Oost, 3B-O, is na een positieve uitslag van stemming door de leden weer opnieuw voor 5 jaar BIZ (Bedrijven Investeringszone). Op het bedrijventerrein van 3B-O zijn ruim 500 bedrijven gevestigd en daarmee is 3B-O het grootste bedrijventerrein van Breda. Het betreft de bedrijven op: Minervum, Moleneind-Oost en -West.

Voorzitter Boelo Tigchelaar vertelt enthousiast: “De bedrijven hebben met een ruime meerderheid gekozen voor het voortzetten van de BIZ. Met een BIZ zijn alle bedrijven automatisch lid en kunnen we als vereniging projecten uitwerken waar iedereen baat bij heeft. Je moet dan onder andere denken aan de beveiliging van het terrein, maar ook horen verschillende duurzaamheidsprojecten en de uitstraling van het bedrijventerrein daarbij.”

Wethouder Carla Kranenborg-van Eerd voegt daaraantoe: “Ik zie dat de meerderheid van de bedrijven kiest voor voortzetting van de BIZ. Slim, want ik geloof erin dat je alleen samen verder komt. Je hebt elkaar nodig om tot nieuwe initiatieven te komen en dingen écht aan te pakken. Als gemeente ondersteunen we dat graag. Ik wens alle ondernemers veel succes.”

Wat is een BIZ?

Een Bedrijveninvesteringszone, kortweg BIZ, maakt het mogelijk om alle vastgoedeigenaren en/of ondernemers in een afgebakend gebied structureel te laten bijdragen aan de activiteiten/ projecten die door hen zelf bepaald worden. Gezamenlijk wordt er gedurende 5 jaar geïnvesteerd in de versterking van het gebied. Op het bedrijventerrein 3B-O was de afgelopen jaren een samenwerking met gebruikers van de panden van kracht in de vorm van een Bedrijveninvesteringszone. Dergelijke samenwerking is gebonden aan een landelijke BIZ wetgeving. 1 BIZ periode kan volgens deze wetgeving maximaal 5 jaar duren. Op bedrijventerrein 3B-O liep deze samenwerking ten einde op 31 december 2021. Vanwege het succes van de BIZ de afgelopen 5 jaar heeft het BIZ bestuur 3B-O ingezet op een nieuwe BIZ-periode. Hierbij is gekozen een nieuw BIZ-traject op te starten inclusief (een verplichte) draagvlakmeting onder de bijdrageplichtige ondernemers welke binnen dit BIZ-gebied vallen.