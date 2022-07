Aan de keukentafel met Hans Smeekens: ‘Advocaat zijn zit in je’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Hans Smeekens van Rassers Advocaten.

Rassers Advocaten is het oudste advocatenkantoor van Breda. Oprichter Adriaan Rassers werd in 1907 beëdigd als één van de toen 20 advocaten in het hele arrondissement. In 1923 vestigde hij zich aan de Sophiastraat. Het kantoor is daar nog steeds gevestigd. Er werken nu 27 advocaten, 7 meer dan in 1907 in het hele arrondissement.

Je kan dus wel zeggen dat er in jullie vak sedert de oprichting van je kantoor wel wat veranderd is?

“Zeker! Adriaan Rassers maakte het contract voor de eerste vliegtuigvlucht boven Nederland. Die vond toen plaats in het huidige Etten-Leur, dus ga maar na hoe de wereld veranderd is. Dat geldt ook voor het kantoor. In het verleden was het kantoor heel algemeen bezig: we deden ook bijvoorbeeld familierecht en strafrecht. Dat is niet meer. Rassers richt zich echt op de ondernemer. Onze speerpunten zijn ondernemingsrecht, arbeidsrecht en vastgoedrecht; vastgoedrecht wil zeggen alles wat met onroerend goed, bouw, vergunningen en noem maar op te maken heeft.”

En jij bent de baas?

“Haha, klopt, alleen gedraagt de rest zich daar niet naar…nee hoor, grapje. Rassers is formeel een N.V., maar wordt zoals veel advocaten kantoren gerund in de vorm van een maatschap. Dat wil zeggen dat we in ons geval meerdere gezamenlijke eigenaren hebben. Ik noem bijvoorbeeld onze huidige Deken Taco van der Dussen of Danielle Muller, die voorzitter is van Betrokken Ondernemers Breda. In een maatschap gooi je alle inkomsten op een hoop, je haalt de kosten er af en je verdeelt wat over is. Daar zitten dan wel wat kleine verschillen in ten aanzien van hoe lang je al bij ons werkt en zo. Maar uitgangspunt is heel duidelijk: alles op een hoop. Met mijn collega’s Mark Alkema en Marnix Wolf zit ik in het dagelijks bestuur van het kantoor. Eigenlijk hadden we hier dus met de hele maatschap of het hele dagelijks bestuur kunnen zitten, maar dat is een beetje lastig. Ze vonden ook dat ik het het beste zou doen op de foto…haha”

Wat is er meer veranderd sinds de oprichting?

“Jemig, dat is nogal wat! Laat ik het simpel houden. De advocatuur is commerciëler geworden; er is veel meer concurrentie. Dat commerciële ziet iedereen wel. Weet je, pak ‘m beet 25 jaar geleden was het voor een advocaat verboden om reclame te maken. Moet je nu eens kijken op bijvoorbeeld LinkedIn. Onder die marktomstandigheden moet je wel zichtbaar zijn. De grap is denk ik dat wij zelf op dat punt eigenlijk weer niet zo veel veranderd zijn. Wij zetten geen billboards in de stad. Ons onderscheidend vermogen zit ‘m in de hele nauwe betrokkenheid bij onze klanten en de kwaliteit die we leveren. Klinkt als een dooddoener, maar zo is het wel. Wij willen op onze vakgebieden gewoon tot de top behoren en ik zal maar niet vals bescheiden zijn: dat lukt. De waarborging van die kwaliteit en die betrokkenheid zorgt voor een hele solide basis”.

Jullie doen geen strafrecht, dus de vraag hoe het is om iemand te verdedigen waarvan je weet dat die schuldig is hoef ik jou niet te stellen?

“Haha, de bekende ‘verjaardagspartijtje vraag’. Nee, dat weet ik dus niet. Wel weet ik van collega’s uit het strafrecht dat die vraag heel vaak wordt gesteld , maar dat zo’n situatie zich in de praktijk hoogst zelden voordoet. Een verdachte die in de rechtszaal ontkent, doet dat blijkbaar vrijwel altijd ook bij zijn advocaat.”

“Je kan wel een vergelijking maken met onze praktijk. Soms moet je een standpunt verdedigen waarvan je weet dat dat heel lastig is. Maar dat is iets anders dan bewust onwaarheden namens je klant verkondigen in een rechtszaal. Daar ligt voor advocaten in het algemeen en zeker ook voor ons een grens. Ik ga ver voor mijn cliënten, maar bewust de waarheid geweld aan doen, dat gaat te ver. Dat heeft ook een hele praktische kant. In de rechtszaal bij civiele zaken komt het oude gezegde dat ‘eerlijkheid het langst duurt’ echt heel vaak uit. Maar goed: ik zal niet ontkennen dat je feiten op verschillende manieren kan presenteren. Het is de kunst dat op optimale wijze voor je cliënt te doen, maar wel op een manier dat je ’s avonds in de spiegel kan kijken en rustig kan slapen.”

Doen advocaten dat: rustig slapen?

“Als je niet tegen druk kan, moet je niet in de advocatuur zijn. Advocaat zijn is echt geen negen tot vijf dingetje. Ten eerste weten onze klanten ons ook buiten die tijden echt wel te vinden. Da’s niet erg. Maar ook los van die contacten beheersen bepaalde zaken soms je gedachten. Dan ben je onbewust toch heel veel met iets bezig. Ook dat is niet erg, want op die manier kom je vaak tot het bedenken van creatieve oplossingen. De werkdruk is hoog en je moet continu kunnen switchen in zaken. Stress is wel een onderdeel van ons vak; je moet je daar bewust van zijn en er voor jezelf maar ook als werkgever op toe zien dat het beperkt blijft tot de bekende gezonde stress”

“Soms krijg ik ook te horen als ik iets zeg: ‘ja ja, typisch een opmerking voor een advocaat’. Meestal is dat dan gekscherend, maar vaak heeft het toch ook wel een kern van waarheid. Ik ga niet zeggen dat mensen als advocaat worden geboren, maar als je dit vak langer doet op de wijze waarop wij dat bij Rassers doen, dan gaat het advocaat zijn toch wel in je bloed zitten.”

Tot slot de bekende vraag: met wie zou jij wel eens aan de keukentafel willen zitten?

“Satoshi Nakamoto. Dat is een pseudoniem van de onbekende persoon of groep van mensen die de Bitcoin hebben bedacht. Ik ben zeer geïnteresseerd in crypto valuta. Dat heeft te maken met mijn grote interesse in alles wat met digitalisering te maken heeft. Het is een groot mysterie wie Satoshi is of wie dat zijn; dat intrigeert mij.

Naam:

Hans Smeekens

Leeftijd:

52 jaar

Burgerlijke staat:

Gehuwd, vader van Emma (12) en Hugo (10)

Bedrijf:

Rassers Advocaten

Functie:

Mede-eigenaar, voorzitter Dagelijks Bestuur

Passie:

“Autosport en simracen, dat is autoracen op een simulator. Met een virtual reality bril op zit ik dan in de snelste bolides op alle mogelijke circuits in de wereld. Een fantastische sport, waarbij je het zelfs tegen de grote jongens in de autosportwereld kan opnemen. Max Verstappen is ook in simracen iemand van de buitencategorie”.