Aantal werkzoekenden in Noord-Brabant is gedaald tot historisch minimum

Het aantal direct inzetbare werkzoekenden in Noord-Brabant is gedaald tot een historisch minimum, terwijl het aantal openstaande vacatures verder stijgt: De arbeidsmarkt in Noord-Brabant is daardoor voor het eerst ‘zeer krap’.

De gevolgen van deze zeer krappe arbeidsmarkt zijn duidelijk voelbaar. Bijvoorbeeld doordat er minder rijden treinen bij de NS en er grote drukte is bij Eindhoven Airport door personeelstekorten. In juni 2022 werd in Noord-Brabant een historisch laag aantal (24.825) WW-uitkeringen verstrekt. Dat is bijna een derde minder dan eind 2019, vlak voor de coronacrisis. Ten opzichte van mei 2022 ligt het aantal WW-uitkeringen 2,7 procent lager. Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in diezelfde periode met 2,5 procent af.

Aantal WW-uitkeringen daalt al sinds begin 2021

De afname qua WW-uitkeringen betekent dat er wederom een nieuw laagtepunt is bereikt. Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant is bijna een derde minder ten opzichte van eind 2019. In juni nam het aantal WW-uitkeringen in alle sectoren af. Seizoensinvloeden zijn duidelijk merkbaar. Zo was er vooral een sterke afname van uitkeringen in agrarische beroepen en dienstverlenende beroepen (hier vallen de horeca-beroepen onder).

Openstaande vacatures

Het aantal direct inzetbare werkzoekenden neemt al maanden op rij af, terwijl het aantal openstaande vacatures toeneemt. Daardoor bereikte de spanningsindicator van UWV halverwege 2021 al het hoogste niveau ooit gemeten (sinds het begin van de telling in 2003) en stijgt dit sindsdien door. De spanning op de arbeidsmarkt in Noord-Brabant is gemiddeld genomen zo hoog dat deze in het eerste kwartaal van 2022 voor het eerst zeer krap is. De vraag naar nieuw personeel is veel groter dan het aanbod.

“De arbeidsmarkt in West-Brabant is krapper dan ooit. Werkgevers moeten daarom steeds creatiever zijn om personeelstekorten aan te pakken”, stelt Marina Siebkes, rayonmanager UWV West-Brabant en Zeeland. “Bijvoorbeeld door het werk anders te organiseren, of bij het vervullen van vacatures breder te kijken dan alleen naar opleiding en ervaring. Zo kan er ook gefocust worden op competenties en talenten. Een kandidaat kan dan leren op de werkvloer, of een opleiding volgen om geschikt te worden voor de functie. UWV biedt werkgevers hierbij ondersteuning en advies.”

De personeelstekorten zijn nijpend en gelden voor alle beroepsgroepen. Er is geen enkele beroepsgroep met een overschot aan personeel. Gemiddeld genomen staan er 4,7 vacatures open per direct inzetbare werkzoekende in het eerste kwartaal van 2022 in Noord-Brabant. Wel zijn er (grote) verschillen tussen beroepen. Zo varieert het aantal openstaande vacatures per beroepsklasse van 2 vacatures per direct inzetbare werkzoekende voor creatieve en taalkundige beroepen tot 16 openstaande vacatures per direct inzetbare werkzoekende voor ICT-beroepen in Noord-Brabant.