Op de werkvloer bij verzorgende IG Renate: ‘Je maakt voor mensen echt het verschil’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Verzorgende IG Renate Faber.

Als verzorgende IG bij het flexteam van Surplus komt Renate Faber (26) bij veel Surplus-locaties binnen en buiten Breda. Daar helpt ze ouderen. “Dat is super mooi werk, want je maakt echt iemands dag. Mensen zijn ontzettend blij dat je er bent.”

Renate, kun je uitleggen hoe werken in een team van SurplusFLEX in zijn werk gaat?

“Bij het flexteam van Surplus ben ik niet gebonden aan een vaste locatie of afdeling. Via een app kan ik mijn rooster zelf vormgeven. Dat kan ik maanden van te voren al doen, als ik dat prettig vind. Maar ik kan ook bedenken: ‘Ik wil vanavond nog wel een dienst draaien’. Dat is vaak mogelijk. De diensten zijn op verschillende afdelingen bij alle Surplus-locaties in en rondom Breda, verspreid over West-Brabant. Ik werk onder andere op Surplus-locaties in Breda zoals Elisabeth, Vuchterhage en Vredenbergh. Maar ik kan ook diensten werken bij de Surplus-locaties en wijkteams in bijvoorbeeld Terheijden, Ulvenhout, Zundert en Etten-Leur.”

Waarom heb je voor het flexteam gekozen?

“Vanwege de flexibiliteit. De naam zegt het al. Ik vind dat echt een enorm groot voordeel. Sinds ik een kindje heb, vond ik het heel ingewikkeld om mijn diensten op een vaste afdeling met mijn privéleven te combineren. Sinds ik de stap naar het flexteam heb gemaakt, is dat geen enkel probleem meer. Ik vind het echt ideaal dat ik zelf kan beslissen wanneer en waar ik ga werken.”

Zijn er naast de flexibiliteit nog meer voordelen?

“Zeker. Wat ik een groot voordeel vind aan het flexwerken is de uitdaging en de afwisseling die dat met zich meebrengt. Sinds ik in het flexteam werk, kan ik veel meer verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Bijvoorbeeld het plaatsen van een katheter of het werken met sondevoeding. Dat is een resultaat van het feit dat ik veel meer verschillende cliënten zie.

Ook heb ik heel veel collega’s. Je bent minder vaak op een vaste plek, waardoor het wel wat langer duurt om mensen te leren kennen. Maar inmiddels ken ik bijna overal wel mensen, waardoor ik elke dienst wel gezellige collega’s tegenkom. Bovendien kan ik er natuurlijk ook zelf voor kiezen om vaak diensten in te roosteren op een afdeling waar ik vaker ben geweest.”



Cliënten willen graag dezelfde zorgverlener aan hun bed zien. Hoe ga jij daarmee om?

“Dat is inderdaad één van de uitdagingen van het werk. Cliënten vinden het soms lastig wanneer je binnenkomt, omdat ze je niet kennen. Maar uiteindelijk is mijn werk gewoon nodig, omdat er anders handjes tekort zijn. Ik zorg er zelf altijd voor dat ik op een prettige manier binnenkom, en de tijd neem voor een gezellig praatje of een sociaal momentje. Dan merk ik als ik wegga, dat de mensen het vaak toch heel fijn vonden dat ik er was.”

“Dat is sowieso wat veel voldoening geeft: In de ouderenzorg maak je echt iemands dag. Mensen zijn ontzettend blij dat je er bent. Ik zeg altijd: Dit werk is echt liefde geven en liefde krijgen.”

Wat voor werkzaamheden doe jij precies op een dag?

“Wat ik precies doe, varieert bij iedere cliënt. Ik zorg sowieso dat ik altijd het dossier en het zorgplan doorneem voordat ik ergens binnenstap.

‘s Ochtends help ik de mensen bij het opstarten, met de persoonlijke verzorging en deel ik de medicijnen. Ook zijn er cliënten waarvoor we het eten opwarmen, of bijvoorbeeld even de afwas doen. Maar soms komen er ook andere zaken bij kijken, zoals zwachtelen of wondverzorging. Die afwisseling is heel erg leuk. Omdat ik in het flexteam werk, kan ik ook zorgen voor veel afwisseling in de soort diensten die ik draai. Soms kies ik een week voor met name ochtenddiensten, maar ik kan ook avond- of nachtdiensten draaien als ik dat wil.”

Zie jij jezelf hier nog lang werken?

“Ja, zeker. Ik zit momenteel enorm op mijn plek. Ik vind het werk heel afwisselend en uitdagend. Tegelijkertijd ervaar ik veel minder stress sinds ik in het flexteam werk. Dus dat vind ik ook echt een groot voordeel.”

Naam:

Renate Faber

Leeftijd:

26 jaar

Woonplaats:

Breda

Functie:

Verzorgende IG

Opleiding:

‘Ik heb op de Prinsentuin gezeten, en ben daarna Verzorgende IG gaan studeren aan wat destijds Vitalis College heette. In 2017 heb ik die studie afgerond. Ik heb daarna vijf jaar bij Avoord gewerkt, waarna ik de overstap heb gemaakt naar het flexteam van Surplus. Daar werk ik met vast dienstverband, nu nog 12 uur en vanaf 1 augustus 24 uur”