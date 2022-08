Na meer dan 6 miljoen euro te hebben opgehaald start Frontaal met een vierde investeringsronde

BREDA - In de afgelopen vier jaar heeft brouwerij Frontaal al drie crowdfundingcampagnes met een enorm succes afgerond. “In totaal haalden wij 6.200.000 euro euro op en werden ruim 4.000 mensen aandeelhouder van brouwerij Frontaal!” En na die grote successen volgt nu een vierde investeringsronde.

“Er staat een waanzinnig jaar op ons te wachten. Tegen het einde van het jaar nemen we intrek in onze nieuwe brouwerij bij The Bay. Doordat de brouwerij en het pand vanaf scratch kunnen opbouwen is dit hét moment om te investeren in de verdere groei van Frontaal. We gaan voor een volledig duurzame brouwerij en investeren weer flink om de groei bij te benen. Hiervoor is er een investeringsbehoefte van minimaal 2.500.000 euro met een uitloop naar 4.000.000 euro”, laat de brouwerij weten. Op 10 september, tijdens Brewda, gaan ze live met een vierde aandelenparticipatieronde van Frontaal.



Toekomstplannen

Met de participatieronde van vorig jaar heeft Frontaal een gloednieuwe brouwinstallatie en afvullijn gekocht. “Verder hebben wij al veel aanpassingen kunnen doen aan ons nieuwe pand.

Met het oog op de toekomst zijn wij kritisch op onze footprint en daarom maken wij zo veel mogelijk duurzame keuzes. Zo is de nieuwe brouwerij volledig gasloos, hebben wij op het dak 22.000m2 aan zonnepanelen liggen en willen we investeren in warmte terugwinning en een eigen fustenpark.”