Op de werkvloer bij Richard: ‘Je kunt een plant niet stilzetten, die groeit gewoon door’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Teeltverantwoordelijke Richard.

Richard werkt als Teeltverantwoordelijke bij de Kruidenaer in Etten-Leur. Dagelijks loopt hij 5 tot 7 kilometer door de kassen met paprika’s en basilicum om de hele productie in de gaten te houden. Een baan met veel verantwoordelijkheid want één foutje kan de hele productie in de war brengen.

Richard, kun je uitleggen wat er allemaal onder jouw werk valt?

Ik ben hier verantwoordelijk voor de kasteelt en daar vallen paprika’s en basilicum onder. Ik controleer de temperatuur, de groei van de planten, het klimaat van de kassen en scout ook op ziekten en plagen. Ook ben ik verantwoordelijk voor de gewasbescherming. Soms stuur ik ook mensen aan, in overleg met anderen. Kleine storingen in de apparatuur verhelp ik met onze onderhoudsmonteur. Maar voor grote storingen wordt een extern bedrijf ingeschakeld.

Hoe begint jouw werkdag?

Ik begin meestal om 6 uur ‘s ochtends. Dan kijk ik eerst op de klimaatcomputer om te zien of er ergens storing is. Ik moet wel weten hoe alles er bij staat. Daarna loop ik het bedrijf door en kijk of iedereen bezig is en of alle machines draaien. Ik bepaal ook of er ramen open moeten en hoe de zonne- en energieschermen ingesteld moeten worden. Daarna controleer ik ook de planten nog. Zit er ergens een rups? Of zie ik vliegjes? Dan moet ik over bestrijding nadenken. Je mag bij kruiden maar minimaal bestrijden, daarom moet ik er op tijd bij zijn.”

Een klimaatcomputer, dat klinkt ingewikkeld?

Dat valt reuze mee, ik heb door de jaren heen de software leren kennen. Iedereen kan het leren want ik ben niet super handig met computers. Maar van het klimaat in de kas weet bijna ik alles.

Is basilicum een makkelijke plant?

Onze manier van telen is hier ontwikkeld, maar er is altijd ruimte voor verbetering. We testen nog altijd nieuwe technieken en rassen. Op dit moment telen drie soorten basilicum. Basilicum die wordt gebruikt om pesto te maken, basilicum die we in bakjes verpakken voor supermarkten en Thaise basilicum. Die laatste smaakt echt anders, een beetje als dragon en anijs. Daarnaast telen we ook kruiden in tunnels en de volle grond, daar is een collega verantwoordelijk voor.”

Wat maakt de Kruidenaer uniek?

Wij telen basilicum op water, de planten drijven hier in vijvers die 25 centimeter diep zijn. En het bijzondere is: zo gebruiken we veel minder water dan op de traditionele manier. Anders weet je niet of een plant het water opneemt, maar omdat hier altijd water beschikbaar is, groeit de basilicum hier heel goed. Er is ook geen verspilling van water door uitspoeling in de grond omdat al het water wordt hergebruikt. Deze techniek hebben we hier door de jaren ontwikkeld. Aan het water voegen we meststoffen en zuurstof toe. Met de juiste mix krijgen we het beste resultaat. Zo kunnen we het hele jaar door basilicum kweken.”

Hoe ben je hier terecht gekomen?

Ik begon als 11-jarige in een tomatenkas nadat mijn moeder had gehoord dat ze personeel zochten. Sindsdien heb ik altijd in een kas gewerkt. Bij mijn vorige baas zat ik ook al in de paprika’s maar toen hij ging stoppen moest ik op zoek naar ander werk. Via via hoorde ik dat ze hier een kas aan het bouwen waren. Ik ben langsgereden om te vragen of ze nog iemand zochten. Dat was zo en nu werk ik hier al 14 jaar met veel plezier!

Wat is de grootste uitdaging voor jou?

Dat is toch wel het klimaat in de kas. Ik ben daar echt veel mee bezig omdat je de teelt echt kunt verknallen als de temperatuur niet goed is. Met stabiel weer heb ik daar niet veel werk aan. Maar toen ze laatst 40 graden voorspelden was ik ‘s avonds in mijn hoofd nog bezig met de juiste aanpak. Het werk gaat hier altijd door want een plant zet je niet stil bij een storing, die groeit gewoon door.

Zie jij jezelf hier nog lang werken?

Ik heb het hier prima naar mijn zin. Het is een leuke uitdaging om bezig te zijn met verschillende teelten. Zo blijft het ook voor mij een uitdaging, zelfs na al die jaren.

Naam:

Richard Smits



Leeftijd:

52 jaar



Woonplaats:

Etten-Leur



Bedrijf:

De Kruidenaer



Functie:

Teeltverantwoordelijke



Opleiding:

Lagere tuinschool,

1 jaar middentuinbouw, BBL-opleiding tuinbouwvakschool én ruim 40 jaar ervaring.