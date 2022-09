Op de werkvloer bij Rodney en André: ‘Wij zorgen er voor dat wegwerkzaamheden veilig verlopen’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Monteur Rodney en lasser André. Zij zijn beide werkzaam bij Verdegro.

Bij het horen van de naam Verdegro zal er bij weinig mensen direct een belletje gaan rinkelen. Toch komt iedere automobilist die op de snelweg rijdt met regelmaat een product van Verdegro tegen; denk aan de grote verlichtte pijlen bij wegwerkzaamheden, de informatieborden, botskussens en de rode kruizen boven de weg.

Nee, ze werken niet namens Rijkswaterstaat maar ze produceren wél de gebruikte machines. Dat doen ze zo goed dat deze geëxporteerd worden naar 48 landen wereldwijd. Ons gesprek vandaag is met lasser André Oomen en monteur Rodney Hanenberg. “Bij Verdegro bouwen we mobiele verkeersveiligheidssystemen die ervoor zorgen dat wegwerkzaamheden veilig verlopen. Maar we hebben ook mobiele lichtmasten zodat ’s Nachts het werkgebied geheel verlicht is, ook worden deze mobiele lichttorens veel ingezet bij andere toepassingen zoals in de mining-industrie, evenementen en het beveiligen van werkplaatsen,” vertelt André.

Verdegro is een bedrijf dat snel groeit. Het interne training and education-center werd voorheen alleen ingezet om distributeurs op te leiden maar inmiddels leiden ze in Etten-Leur ook hun eigen personeel op. Die krijgen een technische training die eindigt met een praktijk- en theorie-examen, het bedrijf hoopt zo meer personeel te werven. André: “Het gaat er echt niet om wat voor achtergrond je hebt. Als de inzet er is, dan komt het helemaal goed!”

Als lasser werkt André aan veel verschillende projecten waarbij hij veel vrijheid en flexibiliteit krijgt om dit zelf in te vullen. “Ik maak vaak dingen eenmalig op aanvraag van de klant; de zogenaamde prototypes of klant specifieke producten. Dat lijkt soms ook op puzzelen al zijn de bouwtekeningen gewoon goed.” Rodney vult aan; “Wij kunnen als monteur ook bij André langs als we ergens tegenaan lopen. Dan vraag ik: waarom doen we het eigenlijk zo? Er is echt wel ruimte om zelf verbeteringen door te voeren.”

Als we de werkplek inlopen waar Rodney werkt komt hij pas echt los. “Kijk deze mobiele rijstrook signalering heb ik aangepast en hybride gemaakt, zo zijn bijvoorbeeld de hele motor en de rode kruizen vervangen. Deze machine is eind jaren ‘90 gemaakt, maar voldoet niet meer aan de huidige eisen; alles wordt vernieuwd conform de huidige richtlijn. Als ik klaar ben dan kan deze mobiele rijstrook signalering weer jaren mee.”

Rodney begon vier jaar geleden bij Verdegro als assemblage medewerker. “Toen deed ik vooral de installatie van verschillende lichtborden. Nu werk ik echt aan grotere apparaten en leid ik ook nieuwe collega’s op.” Hij werkt onder andere veel samen met André. “André die last de onderdelen in elkaar en als er dan een verduurzaming (poedercoating) overheen zit dan kan ik het aan de machine monteren.”

Op de werkvloer komen we ook Niels Briët tegen, hij is chef werkplaats. Hij functioneert niet alleen als teamleider maar regelt eigenlijk alles. “Mijn dag is niet te omschrijven, maar ik begin meestal met koffie,” vertelt hij lachend. Niels begon als monteur bij Verdegro en is via interne opleidingen doorgegroeid tot chef-werkplaats. “Hiervoor zat ik in de motoren, maar hier ben ik echt op mijn plek.”

Door aanhoudende groei van het bedrijf wordt er op dit moment een productiehal van 2400m2 bijgebouwd om extra werkplekken en ruimte te creëren, omdat het bedrijf te maken kreeg met ruimtegebrek werden ook de bordessen en verdiepingsvloeren intern gemaakt waar de extra materialen opgeslagen kunnen worden. “Ook bij een bouw van het nieuwe pand doen we veel zelf,” vertelt Niels. “Het mooie is dat we alles in huis hebben, dus dan kan je het zelf; denk aan poeder coaten, natlakken, stralen, lassen, testen, enzovoort.”

Naast de werkplaats heeft het bedrijf als enige producent van botskussens in Europa een eigen testbaan. Hier worden auto’s door middel van een lier met staalkabel over een rails getrokken om de te testen. Een full scale crash test. “We kunnen met gemak een snelheid van 110 km/u behalen om te kijken hoe de auto en het botskussen reageren.”

Naam:

Rodney hanenberg

Leeftijd:

48 jaar

Woonplaats:

Roosendaal

Functie:

Monteur



Werkt bij Verdegro sinds 2018

Naam:

André Oomen

Leeftijd:

38 jaar

Woonplaats:

Heerle

Functie:

Lasser



Werkt bij Verdegro sinds 2008