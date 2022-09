Startersdag Breda is terug: workshops en kennispitches voor beginnende zelfstandigen

BREDA - Na een afwezigheid van twee jaar organiseren de Gemeente Breda, Business Coach Breda, en Interpolis in samenwerking met Startersdagen.com, weer een evenement voor alle startende en groeiende ondernemers uit de regio Breda. De Startersdag Breda kon twee jaar lang niet plaatsvinden in verband met de Coronamaatregelen, maar keert op donderdag 29 september terug in het Rat Verlegh Stadion. Kennispartners, zoals het UWV en de Belastingdienst delen hun kennis via een informatiemarkt, diverse workshops en kennispitches. De avond is geheel gratis te bezoeken.

Tijdens de Startersdag kunnen beginnend ondernemers zich oriënteren, ideeën delen, plannen toetsen, krijgen ze tips en antwoord op al hun vragen van ervaren ondernemers. Met allerlei enthousiaste ondernemers uit jouw regio. Veel beginnende zelfstandigen en jonge bedrijven blijken na korte tijd alweer te zijn gestopt. ‘Zonde’ vindt de organisatie van de Startersdag dat. Het gebrek aan een goede voorbereiding is daarvan meestal de oorzaak. Daarom biedt Startersdag samen met de kennispartners de gelegenheid aan starters om ondersteuning te krijgen bij een goede voorbereiding door het organiseren van een kennis- en inspiratie event.

De avond bestaat uit een informatiemarkt met landelijke en regionale kennispartners en doorlopende seminars en workshops. Tijdens het programma komt alles aanbod waar je aan moet denken bij het starten en laten groeien van jouw bedrijf. Denk hierbij aan financiën, marketing, klanten vinden en binden, ondernemersrisico’s en bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is het ook een uitgelezen kans on te netwerken. Het evenement is geheel kosteloos en aanmelden kan via de website van de organisatie.