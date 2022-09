BredaBusiness hoopt met nieuwe campagne ondernemers te stimuleren duurzaam te ondernemen

BREDA - Begin deze maand ging de campagne ‘Duurzaam Ondernemen’ van start. De campagne is opgezet om ondernemers te inspireren en ondersteunen om duurzaam te ondernemen. De campagne is een initiatief van BredaBusiness, voor, door en met ondernemend Breda.

Duurzaam ondernemen betekent bezig zijn met de toekomst. “Die van jezelf, en die van de planeet”, aldus BredaBusiness. “Het belang is onmiskenbaar duidelijk: Het gaat niet goed met ons klimaat. We moeten dus naar andere vormen van energie en afvalverwerking.” Breda onderkent deze noodzaak voor verandering en heeft daarom de ambitie in het coalitieakkoord staan om in 2050 volledig circulair te zijn en in 2030 op de helft. Ook op Europees en landelijk niveau verandert de wet- en regelgeving om klimaatbestendiger te opereren. Maar hoe maak je je bedrijf toekomstbestendig? Waar begin je? Hoe zet je de eerste stappen?

Waarom?

BredaBusiness kan ondernemers helpen om duurzaam te ondernemen. Waarom? “Allereerst; omdat het moet”, aldus BredaBusiness. “Doorpakken met duurzaam ondernemen is feitelijk niets anders dan voorsorteren op veranderende wetgeving. En dan kun je maar beter op tijd beginnen. Daarnaast is een duurzame bedrijfsvoering commercieel wel degelijk interessant. Denk eens aan de kostenbesparing door het gebruik van duurzame energie en afvalscheiding. Je draagt hiermee ook bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Daarnaast draagt een duurzaam of groen imago bij aan het succes van je bedrijf, waardoor je een interessante werkgever wordt! Met een duurzaam bedrijf kun je een groot verschil maken en je kansen in de markt verbeteren. Eigenlijk zijn er geen redenen om duurzaam ondernemen uit te stellen.”

Ondernemende pioniers

Tijdens de lancering van de campagne werden 5 Bredase pioniers op het gebied van duurzaam ondernemen in het zonnetje gezet. “Zij zijn een mooi voorbeeld voor anderen en laten zien dat het soms lastig is, maar vooral ook heel motiverend om bewust bezig te zijn met mens, milieu en bedrijfsvoering”, aldus BredaBusiness. “Deze doorzetters geven aan dat het wel degelijk kan, en maken duidelijk waar de uitdagingen liggen. Koplopers daarin zijn subsidies, kennis delen en samenwerken in de keten. Die zijn essentieel om de cirkel rond te krijgen.”

Laat je inspireren en kom in actie

Ben je benieuwd naar de verhalen van deze ondernemers? Deze zijn te lezen via: https://www.bredabusiness.com/referenties. De komende weken worden ze ook één voor één in de spotlights gezet via het LinkedIn kanaal @BredaBusiness.