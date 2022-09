Op de werkvloer bij bakker Wesly: ‘Een broodje moet zó goed zijn, dat het zichzelf verkoopt’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: bakker Wesly. Hij is werkzaam bij Bakery Kottier aan de Nieuwe Haagdijk.



Als Wesly Vandijck naar de producten in de Bakery Kottier aan de Nieuwe Haagdijk kijkt, wordt hij meteen blij. Wesly is één van de bakkers van Kottier, en werkt er met veel plezier iedere dag aan om te zorgen dat de winkel vol mooie producten ligt. “Een broodje moet eigenlijk zó mooi zijn en van zulke hoge kwaliteit, dat je hem niet eens hoeft te verkopen. Dat doet het broodje zelf. Want als je hem ziet liggen, dan wil je hem gewoon opeten. Ik haal er heel erg veel plezier uit om die hoge kwaliteit na te streven.”

Heb je altijd een passie gehad voor bakken?

“Ik heb eigenlijk altijd geweten dat ik met eten wilde gaan werken. Ik heb nog kort getwijfeld of ik kok wilde worden, maar mijn broer werkte destijds als bakker bij Kottier. Hij had altijd veel enthousiaste verhalen, dus mede dankzij hem heb ik voor het bakkervak gekozen.”

“Daar heb ik ook nooit spijt van gehad. Ik vind het bakkersvak heel erg leuk, en werk inmiddels als zestien jaar als bakker.”

Hoe ziet een normale werkdag er voor jou uit?

“Als ik als eerste start, dan kom ik rond 03.30 uur binnen. Dan begin ik uiteraard met het opstarten van de apparatuur, zoals de ovens en de rijskast. De bestellijsten liggen altijd al klaar, en dan kan ik dus beginnen met het maken van de producten!”

“Dat zijn veel verschillende producten, dus een goede planning is erg belangrijk. Het ene brood moet bijvoorbeeld anderhalf uur rijzen, terwijl het eierkoekbeslag altijd al klaar staat. Wat vooral belangrijk is aan het werk als bakker, is de precisie. Zo moet een eierkoek 6.20 minuten bakken. Niet langer, en niet korter. En leg je ze al klaar op de plaat wanneer er nog geen ruimte is in de oven? Dan lopen ze uit, en worden ze te dun.”

Het werk als bakker komt dus erg nauw. Vind je dat niet lastig?

“Ik vind dat juist een leuke uitdaging. Want doordat het zo nauw komt, is jouw invloed als bakker op het eindproduct ook ontzettend groot. Dat is echt een verantwoordelijkheid. Zelf houd ik enorm van het ovenwerk. Ik sta echt het liefste bij de ovens. Dat komt zó precies en je kunt, als je het goed doet, echt het verschil maken tussen een normaal product of een topproduct. Daar haal ik heel veel plezier uit.”

Met hoeveel bakkers werk je bij Kottier?

“Ik begin de dag alleen, en rond half zeven komt de eerste collega binnen. Aan het einde van een werkdag zijn er vijf bakkers aan het werk. Ieder heeft daarbij echt zijn eigen specialiteiten.”

“We werken ook met verschillende leerlingen. Ik ben nu bezig om daar een leidinggevende rol in te krijgen. Eigenlijk is dat niet iets wat ik altijd heb nagestreefd, maar het kwam hier op mijn pad. En nu ik het doe, vind ik het echt heel leuk. Leerling-bakkers zijn heel enthousiast, en het is leuk om mijn vakkennis aan hen over te dragen. Dat geeft echt een positief gevoel.”

Heb jij geen moeite met vroeg opstaan?

“Nee, helemaal niet. Ik vind het juist super praktisch. Wanneer veel mensen hun dag beginnen, heb ik er al een halve dienst opzitten. Daardoor ben ik vroeg thuis, en heb ik veel tijd om met mijn gezin te zijn. Ik vind dat echt heel fijn. Ik zie het als één van de voordelen van mijn baan.”

Waarom heb je gekozen voor Kottier?

“Ik vind het zelf leuk om bij zo’n goedlopende bakkerij te werken. Kottier heeft ook al verschillende prijzen gewonnen, zoals voor het beste haverbrood en voor de worstenbrood. Dat past heel erg bij mij. Ik haal zelf echt veel plezier uit het nastreven van perfectie. Dat wordt hier echt gestimuleerd en gewaardeerd.”

“Verder vind ik de werkzaamheden die ik hier kan doen heel leuk. Je moet altijd wel eens een klusje doen waar je minder blij van wordt, maar ik heb hier de ruimte om me het grootste gedeelte van de dag echt bezig te houden met de zaken die ik leuk en uitdagend vindt. Dat is heel erg prettig. Ik zie mezelf hier de komende jaren zeker nog werken!”

Naam:

Wesly Vandijck



Leeftijd:

34 jaar



Woonplaats:

Breda



Functie:

Bakker



CV:

Ik heb na het Tessenderlandt de MBO bakkeropleiding gedaan aan het Cingel College. Ik heb daarna altijd als bakker gewerkt. Ik werk nu zo’n vier jaar bij Bakkery Kottier.