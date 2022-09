Benzinepomp bij Hazeldonk voor miljoenen euro’s verhuurd

BREDA - De benzinepomp bij Hazeldonk wordt voor miljoenen euro’s verhuurd. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft woensdag 9 september via een veiling 29 tankstations langs rijkswegen opnieuw verhuurd. Zeven van de 29 tankstations wijzigden van huurder.

De veiling ging over het recht om het terrein van het tankstation 15 jaar te huren. De opbrengst van de veiling voor de overheid bedroeg dit jaar zo’n 80 miljoen euro. Daarnaast betalen de exploitanten elk jaar huur voor de grond aan de rijksoverheid. Voor alle ongeveer 245 tankstations langs rijkswegen ontvangt de rijksoverheid circa 18 miljoen euro per jaar aan huur.

Meer concurrentie

Tot 2002 hadden de verschillende oliemaatschappijen of exploitanten een doorlopend contract om grond voor een tankstation langs een rijksweg te huren. Andere bedrijven hadden daardoor geen kans, er was geen vrije concurrentie. Daarom veilt het Rijksvastgoedbedrijf sinds 2002 het recht op de huur van de tankstations. Dat gaat stap voor stap: elk jaar een aantal stations. Dit jaar vond de achttiende veiling plaats, voor negenentwintig stations. Sinds 2002 zijn de huurrechten van 170 stations voor de eerste keer geveild. Sinds 2017 zijn de huurrechten van 29 stations in de tweede ronde geveild waarmee het totaal aan geveilde locaties op 199 staat. Tot en met 2023 komen er nog circa 82 locaties ‘in de eerste ronde’ onder de hamer. Het benzinestation bij Hazeldonk heeft Shell 6,5 miljoen euro opgeleverd.