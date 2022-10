Ingrid Timmermans nieuw lid College van Bestuur bij BUas

BREDA - Ingrid Timmermans is met ingang van 1 oktober 2022 benoemd als lid van het College van Bestuur van Breda University of Applied Sciences (BUas). Zij is de opvolger van Nico van Os die ruim 16 jaar deze rol bij BUas heeft vervuld. Haar portefeuille heeft focus op onder andere bedrijfsvoering en financiën.

Ingrid Timmermans is momenteel directeur van de BUas dienst Finance, Control & Student-services en bekleedt die functie sinds september 2014. In die rol was ze verantwoordelijke voor het financiele beleid van BUas, de planning&control cyclus, inkoop/contract-management en student office. Daarvoor was ze als Register Accountant in dienst bij PricewaterhouseCoopers, waar ze ook lid was van de landelijke sectorgroep Onderwijs en docent externe trainingen voor onderwijsinstellingen. Ingrid is lid van de Raad van Toezicht van de primair onderwijs koepel Stichting Signum en is lid van de Audit Commissie van Vereniging de Zonnebloem.

Ingrid (40, getrouwd, 2 kinderen, woonplaats Rosmalen) heeft aan Tilburg University gestudeerd als Register Accountant, aangevuld met een praktijkopleiding als Register Accountant bij Nivra Nijenrode. Ze is actief in het kennisnetwerk ‘Inspire - Circle of Professionals’.

Erwin van Lambaart, voorzitter van de Raad van Toezicht van BUas: “We zijn erg blij met de benoeming van Ingrid als lid van het College van Bestuur van BUas. We hadden het voorrecht om diverse sterke kandidaten in de procedure te hebben gehad. Wij hebben uiteindelijk voor Ingrid gekozen omdat zij de afgelopen jaren heeft aangetoond iemand te zijn die telkens weer vanuit strategische en inhoudelijke overwegingen het verschil kan maken. We zien er naar uit dat zij samen met Jorrit Snijder onze sterke internationale instelling de komende jaren zal gaan leiden en tegelijk vorm en uitvoering zal gaan geven aan onze heldere BUas+ strategie.”

Ook voorzitter van college van Bestuur Jorrit Snijder is blij met de aanstelling. “Ik ben erg verheugd met de versterking van Ingrid in het College van Bestuur en ik kijk uit naar die samenwerking. Ingrid heeft zeer waardevolle BUas ervaring en brengt belangrijke financiele en bedrijfsvoering expertise mee. Daarmee is het nieuwe College van Bestuur opnieuw zeer complementair samengesteld.”

“Ik wil me graag verder ontwikkelen en waar kan dat beter dan bij de instelling die ik goed ken en waar ik enorm trots op ben?”, laat Ingrid Timmermans zelf weten. “Ik kijk heel erg uit naar de nadere samenwerking intern en met externe BUas relaties en ben zeer gemotiveerd om vanuit deze rol bij te dragen aan de doorontwikkeling van BUas+.”