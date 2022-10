Aan de keukentafel met Teun van Lange: ‘Ik ben trots op de aankomende vijfde generatie’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Teun van Lange van Van Lange Mode.

De naam Van Lange is geen onbekende in deze regio als het om kleding gaat.

“Klopt, ik ben de vierde generatie die in de mode zit. De vader van mijn opa begon ooit in Made met het eerste elektrische confectiebedrijf, met van die oude Pfaff-naaimachines. Mijn vader begon een kledingzaak in Oudenbosch. Ik ben er van kinds af aan ingerold. Hij leverde veel aan muziekkorpsen en andere groepen die in uniformen liepen. Dan reed ik als mannetje van een jaar of 12 met hem mee, het hele land door: maten opnemen van een majoretteclub in Limburg of een plaatselijke blaaskapel in Groningen. Maar om zelf ondernemer te worden is nooit zo’n bewuste keus geweest, daar ben ik dus zoals gezegd ingerold”.

Vertel!

“Toen mijn vader ziek was, heb ik twee jaar zijn winkel gedraaid. Hij vroeg op enig moment: “Wat zou jij nou zelf willen?”. Ik ben toen met hem in zijn auto gestapt en we zijn naar Breda gereden. We reden in de buurt van het Van Coothplein en ik zei tegen mijn vader “In deze buurt wil ik zitten met een modezaak”. Mijn vader begreep dat niet, maar ik vond de bereikbaarheid per auto een enorm voordeel boven de winkels die destijds in het winkelgebied in het centrum zaten”.

Waarom Breda en uitgerekend daar?

“Ik wilde een wat groter bereik en een wat ander marktsegment dan in Zevenbergen of Oudenbosch. Vergeet niet dat hier veel zakelijke dienstverleners zaten in die tijd. Mijn vader heeft mij volledig verrast toen hij mij een paar maanden later de sleutels van het woonhuis aan de Wilhelminastraat 5 overhandigde met de mededeling: “Maak er wat van”..haha. Dat is wel gelukt. Ik heb het woonhuis verbouwd en ben in 1992 begonnen op 120 vierkante meter in mijn uppie. Na 3 verbouwingen werken we nu met 7 man op 400 vierkante meter”.

Veel veranderd in die tijd, neem ik aan?

“Weet je dat dat eigenlijk wel meevalt? Als je het op de keper beschouwt, doen we het nog op dezelfde manier als 30 jaar geleden. Mensen voelen zich bij ons in de winkel snel op hun gemak en wij geven directe, eerlijke adviezen. Natuurlijk is smaak persoonlijk, maar als je bij wijze van spreken 24 uur per dag met mode bezig bent, zie je echt wel wat iemand wel of niet staat. Dat zeggen we gewoon eerlijk. We krijgen vaak de feedback dat onze eerlijkheid en service wordt gewaardeerd. Trouwens: anders zouden onze klanten ook niet terug komen. Onze innovatieve benadering van mode en persoonlijke aandacht waren er toen en is er nu nog steeds.”

Maar internet dan?

“Natuurlijk zijn we daar in meegegaan, zeker in de coronatijd. Maar wij ondervinden van internetaanbieders geen vermeldenswaardige concurrentie. De merken die wij verkopen kun je niet zo maar even goedkoper van het net plukken. De service van even de mouw wat langer of korter heb je dan al helemaal niet”.

“Je moet inspelen op trends. Door corona kwam de nadruk veel minder op kostuums te liggen. Er was al een tendens naar minder pakken en wat vlottere combi’s. Maar door corona nam casual kleding een enorme vlucht. De verkoop van pakken kwam echt stil te liggen. Ik zal je maar niet vertellen wat een omzet ons dat gekost heeft. Nu zie je overigens de tendens weer terugkomen dat de heren toch in pak gaan lopen. Iedereen verwachtte dat het oude werken niet zou terug keren. Nou, de files zijn weer volop terug en wij zien de vraag naar kostuums steeds meer toenemen”.

“Iets anders vernieuwends van een paar jaar geleden was bijvoorbeeld dat we gestart zijn met ook dameskleding verkopen. De gedachte was simpel: heb iets in huis voor dames die hun man vergezellen. Soms hebben dames door de week ook wel eens wat meer tijd om te winkelen, dat is prima voor ons. Onze winkel is nu 25 procent op vrije tijd gerichte dameskleding en 75 procent herenkleding. We hopen hiermee een toegankelijke winkel voor iedereen te zijn. Ook al verkopen wij merken in het hogere segment.”

Je noemde een voor de detailhandel onvermijdelijk woord: corona

“Tja, eigenlijk zijn we op volle bezetting bezig gebleven om onze schade te beperken: de webshop aangepast, verkopen aan huis. De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat wij gedwongen werden om creatieve oplossingen te zoeken. Lang verhaal kort, het was voor ons een onzekere tijd maar we zijn er door heel hard te werken gelukkig niet blijvend beschadigd uitgekomen.”

En dan staat nu de energiecrisis op je stoep….

“Klopt, daar maak ik mij ernstige zorgen over. Ik kan de effecten hiervan moeilijk inschatten. Ik kan de verwarmingsknop niet helemaal uitdraaien: mensen die kleding passen moeten wel in een comfortabele omgeving staan. Wat een overheid doet, dat zie ik wel. Als ondernemers lopen we risico’s, daar ben ik me van bewust. Maar corona en de energiecrisis zijn risico’s die je natuurlijk echt niet kunt inschatten.

Daarnaast ben ik natuurlijk ook nog bang voor de terugkeer van corona dit najaar. Ik ga er niet vanuit dat de winkels weer moeten sluiten maar de zorgen hieromtrent blijven toch nog bestaan. Nog een lockdown én de energiecrisis zullen veel ondernemers niet overleven.

Gelukkig sta ik positief in het leven en ben ik bereid ontzettend hard te werken. Daarom ben ik nog steeds echt een tevreden ondernemer….en eigenlijk best wel heel trots, dat de vijfde generatie er hier aan staat te komen. Mijn vader heeft mij in het zadel geholpen en daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor; wat zou het mooi zijn als dat onderdeel van de familiegeschiedenis zich herhaalt!”

Tot slot de bekende vraag: met wie zou jij wel eens aan de keukentafel willen zitten?

“Ben Mandemakers. Ik heb hem wel zakelijk ontmoet, maar nog nooit de gelegenheid gehad eens echt rustig met hem te praten over ondernemerschap. Niet iedereen weet dat hij veel meer heeft gerealiseerd dan alleen de keukenzaken. Ik denk dat ik als ondernemer veel van hem kan leren. Daarbij heb ik bewondering voor het feit dat hij , ondanks zijn zakelijke successen, zo zichzelf is gebleven. Het is een erg toegankelijke man.”

Paspoort

Naam:

Teun van Lange

Leeftijd:

57 jaar

Burgerlijke staat:

Gehuwd en twee kinderen

Bedrijf:

Van Lange Mode

Functie:

Eigenaar

Passie:

Golf en skiën