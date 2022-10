Op de werkvloer met Ben en Stijn: ‘Met trots laat ik onze projecten in de omgeving zien’

BREDA - Wie kan er mooier vertellen over zijn vak dan degene die er dagelijks mee bezig is. Waar komt zijn of haar liefde voor het vak vandaan? Waarom hebben ze voor dit beroep gekozen? Wat is er nou zo mooi aan het vak? En hoe ziet een werkdag er eigenlijk uit? Deze week: Ben van den Maagdenberg en Stijn Kleemans.

In het monumentale pand Den Bonten Osch in Breda, treffen we bedrijfsleider Ben van den Maagdenberg en projectcoördinator Stijn Kleemans. Niet toevallig vindt de ontmoeting hier plaats, er wordt volop gewerkt aan de renovatie van dit Rijksmonument uit 1785. Enthousiast vertellen zij over hun functie, met inherent hieraan andere projecten die onder de noemer Maas-Jacobs Bouwservice vallen.

Divers

“Zo’n vijftien jaar geleden werd ik, tijdens een netwerkborrel bij de Wielerronde Etten-Leur, benaderd door de algemeen directeur van Maas-Jacobs met de vraag om binnen het bedrijf projecten als renovaties, onderhoud en kleinere nieuwbouw te ontplooien. Dertig jaar lang werden de opdrachten binnen Maas-Jacobs groter en groter en de kleinere projecten kwamen minder aan bod. Maar bij het familiebedrijf begrepen ze dat de kleinere en specifiekere klantgerichte werken ook tot een mooie tak van de aannemerij behoorden,” aldus Ben van den Maagdenberg. Als jonge man leerde Ben het vak van timmerman op de Lagere Technische School, om daarna door te stromen naar een passende baan. “Rond mijn dertigste ben ik weer gaan studeren. Na de opleidingen Calculatie en Werkvoorbereiding werkte ik al snel voor een groot bouwbedrijf in Breda. Toen ik gevraagd werd door Maas-Jacobs was ik direct enthousiast, temeer omdat kleinere projecten en renovaties beter bij mij passen dan grote nieuwbouwprojecten.”

Ben over zijn huidige functie: “Een heel afwisselende job waar je dicht bij de mensen staat. Ik onderhoud contacten met opdrachtgevers, projectcoördinatoren, uitvoerders, vaklieden en onderaannemers. Zo sta je op de bouw en zo heb je samen met een collega een afspraak met een nieuwe klant. Onze projecten zijn heel divers, van de verbouwing van een huisartsenpraktijk of een monumentaal pand tot de nieuwbouw van een luxe villa. Bovendien is onze bedrijfscultuur heel goed. Onze deuren staan voor iedereen open, we schakelen snel en hebben een no-nonsense mentaliteit. Dat is heel gunstig voor de samenwerking. Je bent tenslotte een team.”

Creatief vermogen

Stijn studeerde MBO Bouwkunde, gevolgd door HBO Technische Bedrijfskunde. Na zijn studie kiest hij voor een baan als werkvoorbereider bij een klein tegelzettersbedrijf. Na twee jaar stapt hij over naar zijn huidige functie, Projectcoördinator bij Maas-Jacobs Bouwservice. “Ik ben betrokken bij mooie projecten van uiteenlopende aard. Als projectcoördinator ben ik van idee tot nazorg het aanspreekpunt van mijn opdrachtgevers en dagelijks sta ik met hun in contact. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, samen met het team naast mij klaren we elke klus. Het soms onmogelijke toch mogelijk maken is één van onze drijfveren. Complexe projecten gaan we dan ook niet uit de weg.” Van den Maagdenberg: “We hebben momenteel zo’n 25 projecten binnen de tak Bouwservice lopen. Met een team van vijf Projectcoördinatoren geven we hieraan sturing.”

Stijn vervolgt: “Soms moeten plannen worden bijgesteld. Samen met onze mannen op de bouwplaats zoeken we dan naar alternatieven. Dit doet niet zelden een beroep op ons creatief vermogen, hetgeen dit werk zo leuk en afwisselend maakt.” De collega’s tonen met gepaste trots de zolderruimte van het monumentale pand: “De verrotte balken in de dakconstructie zijn gerestaureerd en sommige zijn vervangen door nieuwe. Voor Rijksmonumenten gelden strenge eisen bij renovaties.” Dat het werk ook een plekje krijgt in de privé sfeer verklaart deze opmerking van Ben: “Soms rijd ik trots met mijn vrouw een rondje langs onze gerealiseerde projecten, zoals het Sint Annaklooster in Zundert, Het Brouwhuis achter het station van Breda en vele andere projecten.” Tot slot vertellen de mannen over hun hobby’s buiten werktijd. “We houden beiden erg van fietsen, zowel op de weg als in het veld. Geregeld staat er een tocht met collega’s op de planning en binnenkort een parcours in samenwerking met een architectenbureau.”

Gezelligheid

“Dit jaar bestaat ons bedrijf 45 jaar en dat hebben we samen met alle collega’s en partners goed gevierd. Overdag hebben we workshops gevolgd bij het hippe Strijp-S in Eindhoven. Om de dag af te sluiten was er een gezellige barbecue georganiseerd op ons bouwterrein van Blossem in Breda. Daarnaast hebben we een actieve personeelsvereniging en regelmatig hebben we een vrijdagmiddagborrel in ons eigen barretje in de kantine.”

Naam:

Stijn Kleemans

Leeftijd:

32 jaar

Functie:

Projectcoördinator Maas-Jacobs Bouwservice

Gezin:

Samenwonend, één zoon

Diploma’s:

MBO Bouwkunde, HBO Technische Bedrijfskunde

Hobby’s:

Fietsen, zowel wielrennen als mountainbiken

Naam: Ben van den Maagdenberg

Leeftijd:

60 jaar

Functie:

Bedrijfsleider Maas-Jacobs Bouwservice

Gezin:

Getrouwd, één zoon

Diploma’s:

L.T.S., Bouw opleiding (BOB) waar hij de opleidingen Calculatie en Werkvoorbereiding heeft afgerond

Hobby’s:

Fietsen, zowel wielrennen als mountainbiken. Medeoprichter en organisator Profwielerronde Etten-Leur