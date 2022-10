Nieuw warehouse van 21.000 m2 in Krogten officieel geopend

BREDA - Burgemeester Depla opende gisteren het nieuwe warehouse ‘The Bay’ van Brand Masters aan het Steenen Hoofd in Breda. Ruim 200 leveranciers, klanten en relaties waren getuige van een openingsceremonie die werd voorzien van muziek en acrobatiek.

Het nieuwe warehouse, gelegen aan het Steenen Hoofd in Breda, is meer dan 21.000m² groot en biedt ruimte voor 30.000 pallets. In The Bay, waar zich ook werkplekken, vergaderzalen en een sportschool bevinden, zijn alle ruimtes voorzien van daglicht en groen en worden er overal duurzame materialen gebruikt. The Bay is volledig energieneutraal door het gebruik van elektrische installaties en een dak dat volledig bekleed wordt met zonnepanelen.

Een nieuw tijdperk

De grootse opening is onderdeel van het 10-jarig bestaan van Brand Masters. Brand Masters is een snelgroeiende commerciële en logistieke dienstverlener. Ze zorgen ervoor dat producten zoals chocolade, zoetwaren, frisdrank en huishoudelijke artikelen in de non-food retail komen te liggen. Zo leveren ze in Nederland bijvoorbeeld aan Action, Xenos en tuincentra. Brand Masters is ook actief in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Polen en exporteert ook buiten Europa.