Breda gaat de komst van nieuwe winkels naar de binnenstad stimuleren via ‘starterswinkels’

BREDA - Breda gaat startende ondernemers de kans bieden om een eigen winkel te starten in de Bredase binnenstad, met minder risico en lage kosten. Ondernemersfonds Breda zorgt voor het verhuur klaarmaken van de ruimte en financiert maar liefst tweederde van de huur. De startende ondernemer krijgt begeleiding van een coach, heeft geen lange huurverplichting en kan rekenen op extra promotie en publiciteit.

De Bredase binnenstad kampt, net als veel andere binnensteden in Nederland, met leegstand. Daarom is het concept ‘starterswinkels’ ontwikkeld. Het ondernemersfonds hoopt met dit concept niet alleen leegstand tegen te gaan, maar ook de komst van vernieuwende, unieke winkels naar de stad te stimuleren.

Hoe werkt het?

Startende ondernemers stellen zich kandidaat door middel van een aanmeldingsformulier. Op basis van een aantal criteria - waaronder bijvoorbeeld dat het om aanvullend aanbod gaat - beoordeelt een jury de aanvraag. Als alle seinen op groen staan, komt de ondernemer op de kandidatenlijst, in afwachting van een pand. Zo gauw een pand beschikbaar is en huurklaar gemaakt, wordt een kandidaat gekozen en afspraken gemaakt. De huurperiode om het concept te proberen, wordt bepaald. Dit zal vaak 1 of 2 jaar zijn. Bij de opening wordt door het fonds extra promotie gemaakt voor het nieuwe concept. Na de huurperiode stroomt de ondernemer door naar een regulier pand in de binnenstad. Als het concept toch niet levensvatbaar is, kan de ondernemer stoppen en komt het pand weer beschikbaar voor een nieuw concept.

Kandidaten worden beoordeeld of ze wel vernieuwend en onderscheidend genoeg zijn, benadrukt het ondernemersfonds. Het gaat dus uitsluitend om aanvullend aanbod ten opzichte van het huidige aanbod in de stad. Het mes snijdt zo aan twee kanten: kansen voor startende ondernemers en unieke, nieuwe formules voor onze bezoekers.

Panden

Het concept zal gestart worden in het hoekpand aan de Reigerstraat en het Kasteelplein en in de Halstraat nummer 16. Ondernemers die interesse hebben kunnen contact opnemen met info@ondernemersfonds.nl