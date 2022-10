Aan de keukentafel bij Aad Ouborg: ‘Lol hebben in ondernemerschap is altijd de drijfveer geweest’

Ondernemers zijn vaak dag en nacht bezig met hun onderneming. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met...’ gaan we met hen in gesprek en gaan we op zoek naar het bijzondere verhaal dat zij te vertellen hebben. Deze week: Aad Ouborg van de Ouborg Group, onder andere bekend van het merk Princess.

Ik wil het graag met jou over ondernemerschap en bedrijfsopvolging binnen de familie hebben. Waar beginnen we dan?

“Goh, waar begin je dan…tja, ik denk dat veel mensen de start van mijn ondernemerschap wel kennen. Minder bekend is, dat mijn grootvader een rasondernemer was met elf verschillende bedrijven. Hij vierde werkelijk alles wat er te vieren was. Mijn moeder gaf me mee dat ik het merk Babyliss, waarmee ik in 1983 startte, met veel gezelligheid en entertainment moest verpakken en zo ontstond mijn motto: Ondernemen is Entertainen. Mijn ondernemerschap is wel wat genetisch bepaald, zou je dus kunnen zeggen. Lol hebben in ondernemerschap is altijd de drijfveer geweest. Weet je, ik moet echt niet denken aan een leven zonder ondernemen of werken.

Toch verkocht je in 1994 Babyliss?

“Ja, de rechten die ik als importeur had voor Nederland dan. Wij stonden los van het moederbedrijf. Omdat de eigenaar van Babyliss in Frankrijk op leeftijd was en zijn bedrijf wilde verkopen, haakte ik aan. Wij hadden de grootste omzet na Frankrijk, dus zonder ons kon hij moeilijk verkopen. Beginnend vanaf een studentenkamer had ik de omzet in Nederland van nul naar 25 miljoen oude guldens gebracht en merken als Philips achter mij gelaten. Ik zag door die verkoop een kans om met iets nieuws te beginnen. Iets nieuws dat mij ook buiten de landsgrenzen kon brengen. Met de opbrengst van Babyliss kon ik het toen zelf ontwikkelde merk Princess een vliegende start geven. Mijn kinderen zijn van jongs af aan bij Princess betrokken geweest en vlogen als kind al de hele wereld over.”

Dat is niet bepaald een vanzelfsprekendheid…

“Voor mij wel. Ik ben een familiemens in hart en nieren. Ik vond het normaal om mijn gezin bij het ondernemen te betrekken, dat liep echt door ons leven heen. Toen uiteindelijk een wel heel persisterende koper zich aandiende, heb ik daar eerst twee jaar niets mee gedaan. Ik riep alle vijf de kinderen bij elkaar en vroeg ze: ‘Houd ik het bedrijf voor jullie voor later, of verkoop ik het?’ Toen zei mijn oudste zoon Tim letterlijk: ‘Als we goed zijn, kunnen we het zelf ook.’ Dat was voor mij de zet om de huishoudelijke apparaten in 2010 te verkopen. De naam Princess behield ik, om met mijn kinderen nieuwe bedrijven te starten of uit te bouwen zoals Princess Sportsgear, Princess Traveller, Princess Entertainment & Hotels en The Bourgini Company. Ik kreeg toen de mogelijkheid om iets met mijn kinderen te gaan doen; die kans zou voorbij zijn gegaan als ik nog gewoon tien jaar op het geijkte pad was doorgegaan.”

Laat ik het voorzichtig uitdrukken: zaken doen met je kinderen, dat gaat niet altijd goed…

“Klopt, ik zal je zeggen dat ik daarover echt wel eens een nacht heb wakker gelegen. Uiteindelijk gaf voor mij de doorslag dat de kinderen echt ontzettend goed met elkaar omgaan. Nooit issues over geld of zo: er is gewoon een hele hechte band. Die basis was naar mijn overtuiging sterk genoeg. Tim nam het voortouw bij Princess Sportsgear en samen met mijn dochter Florentine deed hij dat ook met de kofferlijn Princess Traveller. Dochter Nikki voegde daar uiteindelijk de huishoudelijke tak Bourgini aan toe. Met de koffers zijn ze marktleider in Nederland, dus je kan wel zeggen dat het goed gekomen is. En binnenkort starten ze weer een nieuw bedrijf.”

Met papa op de voorplecht?

“Nee, juist niet. Ik heb mij altijd gerealiseerd dat ik ze niet voor de voeten moest lopen. Juist dat vond ik zo fijn toen ik begon met ondernemen en mijn ouders mij alle ruimte gunden. Ik heb mij ook bewust verre gehouden van iedere publiciteit in hun beginjaren. Ik moest ze de ruimte geven, al moet ik je zeggen dat het niet altijd meevalt om je mond te houden. Ik geldt binnen het gezin als “Aadviseur”, maar zij moeten het doen, niet ik.”

“Publiciteit was altijd van belang in onze marketing. Het is echt niet zo van ‘zet er maar een Bekende Nederlander op en dan loop het wel.’ Nee, een product verkopen en dan – bijvoorbeeld - de klant de kans geven een theatershow te bezoeken, wat hem normaliter net zo veel zou kosten als het product zelf. Dat was nieuw. Dat vernieuwende moet je houden: alleen op prijs verkopen kon vroeger niet en nu zeker niet meer. We hebben altijd bijzondere marketingacties op touw gezet, zoals ‘wie wint het Princess Miljoen’ en ‘win de Princess Penthouse in Marbella’.

Kopiëren ze hun vader wel?

“Op bepaalde manieren wel. Vernieuwingsdrang, creativiteit en het creëren van sfeer rond de producten zijn echt speerpunten gebleven. De gunfactor van de klant is bij onze producten hoog. Maar het ondernemerschap geven ze op een andere manier inhoud dan ik deed. Ik heb echt altijd keihard gewerkt, dag in, dag uit. Mijn kinderen wijken wat dat betreft niet af van de rest van hun generatie. De work-life-balance wordt veel zorgvuldiger afgewogen. Dat is zeker niet slecht, ik zou zelfs zeggen integendeel, maar dat doorstampen zit zo in mij, dat ik nog steeds moet wennen aan bepaalde afwegingen die ze maken.”

Maar goed: niemand houd je toch tegen bij wat je nu doet?

“Haha, nee, zeker niet. Nu de kinderen op eigen benen staan, focus ik mij op onroerend goed. De nadruk ligt geheel op monumentale panden, vooral op Curaçao en in Breda. Ik heb dat wel landelijk gedaan, maar ik beperk me in Nederland tegenwoordig tot Breda. Zie mijn vastgoedactiviteiten ook maar als een kleine afwijking van me: als ik een mooi monumentaal pand zie, dan gaan de raderen in mijn hoofd acuut draaien. Ik zie dan tot in detail voor me wat je met zo’n pand kan doen. Er moet wel altijd een verhaal of iets speciaals aan dat pand zitten. Ik ben een echte Bredanaar en vind het ook fijn dat ik op die manier wat voor de stad kan betekenen. Dat hebben we op sociaal gebied met Princess altijd al wel gedaan, maar die panden hebben toch een grotere blijvende waarde.”

Tot slot de bekende vraag: met wie zou jij wel eens aan de keukentafel willen zitten?

“Met Willem-Alexander en Maxima. Ik waardeer de positiviteit die van het koningshuis uitgaat. We zijn bekend geworden onder de naam Princess. We hebben veel met familieleden van het Koningshuis gedaan. Ik heb zestig schilderijen van prinses Beatrix en wijlen koningin Wilhelmina hier in ons hoofdkantoor. Die zou ik ze graag laten zien”.

Naam:

Aad Ouborg (62)



Burgerlijke staat:

gehuwd met Dorien,

vader van Tim (36), Florentine (34), Nikki (31), Lotte (27) en Jaap (26)



Bedrijf

Ouborg Group



Passie:

“Ik houd van sport en eten, maar dat laatste zou je niet zeggen hè, als je die afgetrainde body van mij ziet.. haha. Verder is mijn passie, of ik kan het beter mijn motto noemen: ‘lachend de wereld rond’. Daar probeer ik mij iedere dag aan te houden.”