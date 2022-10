Op de werkvloer bij wijkverpleegkundigen Lotte en Kristel: ‘We kunnen snel schakelen’

Lotte en Kristel zijn beiden dit jaar begonnen bij ThuisHulp Breda Wijkverpleging. Op 1 juli ging het duo voor het eerst de wijk in. Lotte: ,,Ons credo? We doen het samen!”

Ervaring

Kristel en Lotte zijn beiden ervaren als wijkverpleegkundigen. Kristel: ,,Wij kunnen putten uit onze werkzaamheden in de wijk. Voor mij geldt dat ik in 2008 begon als oproepkracht en sinds het afronden van de opleiding hbo-v in 2012 als wijkverpleegkundige werkzaam ben.”

Lotte vult aan: ,,Op mijn 16e deed ik de opleiding verzorgende-ig is een verpleeghuis en daarna volgde de mbo-opleiding verpleegkunde niveau 4 in het ziekenhuis. Toen ik werkzaam was in de thuiszorg deed ik de opleiding hbo-v waarna ik aan de slag kon als wijkverpleegkundige. Hierdoor heb ik alle niveaus in diverse werkvelden meegemaakt.”

Nu werken Lotte en Kristel beiden als wijkverpleegkundigen. “Ons team van verzorgenden-IG levert de dagelijkse zorg bij onze cliënten. Onze rol ligt in de start van het proces en we hebben een coördinerende rol. Wij gaan bij mensen op huisbezoek. We denken dan met hen mee om zo de beste zorg op maat te bieden. Wat voor zorg dat is, varieert heel sterk. Het kan gaan om wondzorg of hulp bij het aantrekken van steunkousen, maar het kan ook gaan om zorg in de palliatieve fase”, legt Lotte uit.

De veelzijdigheid van het werk is wat het voor Kristel en Lotte zo leuk maakt. “Je komt bij de mensen thuis, en helpt hen aan de best passende zorg. Daar komt veel creativiteit bij kijken: Je moet de hele puzzel leggen. Dat is een heel mooie uitdaging.”

Lokale zorgaanbieder

Het enthousiaste tweetal vindt het prettig dat Thuishulp Breda Wijkverpleging een kleine organisatie is. Lotte: ,,En dit blijft het geval. Natuurlijk wille wij zoveel mogelijk cliënten helpen aan de best passende zorg, maar wij willen een lokale zorgaanbieder zijn en blijven. De organisatie die de huisarts, fysiotherapeut en ergotherapeut van de cliënten kent. Precies dit is een van onze grootste krachten. Wij kunnen daardoor snel schakelen omdat we elkaar persoonlijk kennen en weten te vinden. Voor samenwerkingspartners zijn wij een vraagbaak.”

Kristel: ,,Maar ook voor eventueel toekomstige cliënten zijn wij een vast aanspreekpunt. Met hen gaan wij in gesprek. Vaak is zo’n gesprek bedoeld ter preventie van zorg. Maar wij bespreken ook wat wél nodig is in het geval er een hulpvraag is. En voor collega’s zijn wij altijd beschikbaar bij vragen en om te sparren. We werken bovendien ook nauw samen met andere zorgaanbieders en thuiszorgorganisaties. We verwijzen bijvoorbeeld ook door aan elkaar. We moeten immers samen zorgen voor de allerbeste zorg! ”

Samen

Kristel en Lotte benadrukken dat ze zich bij ThuisHulp Breda Wijkverpleging echt onderdeel voelen van het team. Iedereen is belangrijk. Kristel: ,,Wij doen het samen. Ik wil dat onderstrepen. We hebben allemaal een onmisbare rol: de helpenden, de verzorgden en de verpleegkundigen. Maar ook de thuishulpen van ThuisHulp Breda met wie wij nauw samenwerken. Zij hebben een belangrijke signalerende taak. Zonder al deze mensen kunnen ook wij ons werk niet uitvoeren.”

Interesse

Momenteel zijn Lotte en Kristel druk met al hun werkzaamheden. En ze merken dat er veel interesse is voor de wijze waarop ThuisHulp Breda Wijkverpleging de organisatie vormgeeft. Lotte: ,,ThuisHulp Breda Wijkverpleging is een heel toffe werkgever om voor te werken. We krijgen vertrouwen én alle kansen onszelf te ontwikkelen. Het is belangrijk te weten waarin iemand goed is, zodat je zijn of haar kwaliteiten kunt inzetten. Daarnaast is de vraag wat iemand wíl essentieel, om zo uit te komen bij taken die je tof vindt. En wat heel fijn is: je hoort er meteen bij. Ik zou iedereen die geïnteresseerd is echt aanraden om contact op te nemen. Want we kunnen zeker nog goede collega’s gebruiken!”

Naam:

Lotte Meusen

Leeftijd:

34 jaar

Functie:

Wijkverpleegkundige

Naam:

Kristel van Aert

Leeftijd:

32 jaar

Functie:

Wijkverpleegkundige

