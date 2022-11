Op de werkvloer bij Robert, Pascal en Richard: ‘Puzzelen voor de ideale oplossing voor de klant’

Wie kan er mooier vertellen over zijn vak dan degene die er dagelijks mee bezig is. Waar komt zijn of haar liefde voor het vak vandaan? Waarom hebben ze voor dit beroep gekozen? Wat is er nou zo mooi aan het vak? En hoe ziet een werkdag er eigenlijk uit? Deze week: Robert Jacobs, Pascal Nagelkerken en Richard van Geel.

Drie enthousiaste collega’s vertellen over hun werk bij Insulcon. Het bedrijf waar ze met veel plezier al vele jaren werken bestaat al meer dan 42 jaar, gestart en gevestigd in Steenbergen met jarenlange ervaring in thermische isolatieoplossingen. Insulcon ontwerpt, produceert, handelt in en monteert hittebestendige producten en systemen, die worden gebruikt in thermische en/of chemische omstandigheden.

Aan welke toepassingen van jullie producten moet je dan denken?

Richard, die al 19 jaar hier werkzaam is, steekt van wal: “Wij maken hittebestendige producten, die tot wel 1800 graden Celsius kunnen weerstaan voor bijvoorbeeld toepassingen in de glasindustrie, de aluminium- en non-ferro industrie, huishoudelijke apparaten, de maritieme industrie en petrochemische industrie, en zelfs voor de ruimtevaart”. Richard is duidelijk trots op zijn werk. Hij is voorman bij ’Conversion 4’: pasta’s, coatings, (hittebestendige) lijmen en kitten. En hij is heel blij met de goede samenwerking met zijn collega’s. Richard is begonnen in de productie, zou drie weken komen werken, maar stroomde door naar de kwaliteitsdienst en is inmiddels assistent productiemanager. Robert, CNC-Freesmachineprogrammeur en frezer, werkt ondertussen alweer 10 jaar bij het bedrijf. Na omzwervingen in de ICT en de timmerindustrie, combineert hij hier twee rollen: “De afwisseling tussen het programmeren van het te vervaardigen product en vervolgens ook het daadwerkelijk maken ervan, is voor mij de ideale combinatie. Hier ben je van A tot Z betrokken. Een tastbaar eindproduct in je hand houden maakt echt het verschil. Daarbij komt dat het enorm afwisselend is wat we hier doen.”

Samenwerking

Pascal vult dat aan: “We zijn ondertussen al enkele maanden bezig met een project rondom vuurvaste stenen. Dat begint met een vraag van een klant, waarna we samen met de afdeling werkvoorbereiding gaan puzzelen naar oplossingen. Wij, op de vloer, weten wat er met de machines mogelijk is, welke beschikbare materialen en maten we kunnen produceren. In samenwerking met de verkoop wordt een oplossing geboden die binnen de toleranties van de klant valt. Als daar eenmaal de klap op gegeven is, dan begint op mijn afdeling het zaagwerk. Ik ben assistent productiemanager bij Conversion 1: zagen, snijden met de waterjet, stansen en verder voorbewerken. Daarna gaan de producten via Richard, die ze verlijmt, naar Robert, die alles op maat freest. De vormgeving is heel erg spannend en een echte puzzel. Tot slot komen de stenen nogmaals bij Richard terug voor de afwerking. Om alles volgens de wensen van de klant en binnen de technische mogelijkheden te maken is echt een enorme uitdaging.”

Blijven ontwikkelen

“We zijn altijd bezig met ontwikkelingen,” legt Richard uit, “er gebeurt zoveel in de wereld, ook op het gebied van energietransities en we moeten -als bedrijf- blijven ontwikkelen en meegaan in de behoefte uit de markt. Het is echt geen lopende band werk, we maken prachtige specialistische producten, waar we heel trots op zijn. Dat betekent dus ook dat wij als mens blijven ontwikkelen en niet alleen op het gebied van de techniek. Ik heb bijvoorbeeld onlangs een cursus ‘praktijkbegeleider van stagiaires’ gedaan. Weer even heel wat anders. En het fijne is daarnaast dat het harde werken ook wordt beloond met een fijne werksfeer en een attente werkgever.” Als oud-gediende weet Richard dat -toen hij 19 jaar geleden begon- het bedrijf zo’n 60 mensen telde. Ondertussen zijn dat er al 180, verspreid over een vijftal (internationale) vestigingen, waarvan zo’n 100 mensen actief zijn in Steenbergen. “Ondanks dat we hier als bedrijf geboren en getogen zijn, in de Visserstraat, zijn we overigens lang niet zo bekend als we graag zouden willen in Steenbergen en omgeving,” lacht hij. “Als we (lokale) mensen rondleiden, vallen ze van de ene verbazing in de andere, vanwege de veelzijdigheid van onze producten en productieactiviteiten. En we blijven groeien, dus we kunnen zeker nieuwe enthousiaste collega’s gebruiken die van een flinke uitdaging houden!”

