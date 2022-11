Gemeente gaat tonnen uitgeven aan aanpak van armoede

BREDA - De gebruikers van de Bredapas krijgen een extra financiële ondersteuning van de gemeente. Dit betreft een Breda Cadeaukaart ter waarde van 30 euro. Ook gaat er geld naar ‘schrijnende gevallen’. Hiermee wil Breda de armoede in de stad aanpakken.

Dat laat wethouder Marike den Nobel (GroenLinks) weten in een brief naar de raad. Er zijn volgens de wethouder namelijk nog ‘armoedemiddelen’ over. Van dit resterende bedrag worden er een aantal trajecten uitgerold om zo deze middelen alsnog te laten landen bij de inwoners en ondernemers die het hard nodig hebben.

Bredapas

Alle gebruikers van een Bredapas krijgen een financiële ondersteuning in de vorm van een Breda Cadeaukaart ter waarde van 30 euro. “In de huidige tijd, waarin financieel kwetsbare inwoners extra hard geraakt worden vindt het college het belangrijk dat de armoedegelden terecht komen bij de inwoners waar de middelen voor zijn bedoeld”, aldus De Nobel. De gebruikers van de Bredapas kunnen de cadeaukaart eind dit jaar verwachten. In totaal gaat het vertrekken van de kaarten de gemeente 210.000 euro kosten (6670 huishoudens).



Schrijnende gevallen

Daarnaast wordt er 50.000 euro gereserveerd voor ‘schrijnende gevallen’. Hiervoor wordt een maatwerkfonds opgericht. Dit is bedoelt voor situaties waarbij inwoners acuut in de financiële problemen zitten, maar waar de problemen niet structureel van aard zijn.

Opstartfonds ontzorgen inburgering

De statushouders die gehuisvest zijn moeten nog 6 tot 8 weken wachten voordat ze hun toeslagen (zorg, huur) van de Belastingdienst ontvangen. “In deze periode is alleen de uitkering niet voldoende om van rond te komen”, aldus de wethouder. “Uit de middelen van het opstartfonds verstrekken we voorschotten ter hoogte van het bedrag waar recht vanuit de Toeslagen op bestaat. Zo zorgen we dat de statushouders ook in eerste twee maanden voldoende inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit is een revolverend fonds, dat houdt in dat het fonds zichzelf telkens weer vult door de terugbetaling van de voorschotten die hieruit worden uitbetaald, waardoor het een eenmalige uitgave is.” De kosten hiervan bedragen 15.000 euro.



Budget vroegsignalering

Door budget vrij te maken voor vroegsignalering hoopt Breda te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Het bedrag van 10.000 euro zal worden gebruikt voor het opleiden van nieuwe medewerkers ten behoeve van vroegsignalering en nazorg.