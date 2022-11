Aan de keukentafel met Justin Goetzee: ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen is actueler dan ooit’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Justin Goetzee.

Ik denk dat je de eerste directeur van een ‘non-profit organisatie’ bent in deze rubriek. Leg dat begrip eens even uit als je wilt..

“Het is simpel. Ik ben directeur van de Stichting Betrokken Ondernemers Breda. Een hele mond vol, laten we het hierna maar ‘BOB’ noemen. Met BOB streven we na om de maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers in Breda te stimuleren en ondernemers in contact te brengen met maatschappelijke organisaties. BOB is een club die verbindt en maatschappelijke vraag en aanbod bij elkaar brengt. Dat doen we in een stichting en een stichting heeft geen winstoogmerk: non-profit dus.”

Hoe is BOB zo ontstaan?

“BOB was een initiatief van de gemeente Breda, de Rabobank, NAC en de werkgeversclub die toen BZW heette. Mijn voorganger Rombout Kerremans heeft echt fantastisch werk verricht. Vanuit het niets heeft hij een heel groot netwerk aan bedrijven en maatschappelijke organisaties in de stichting bij elkaar gebracht. Een aanbod van werkgevers, die maatschappelijk verantwoord bezig willen zijn, en organisaties met een hulpvraag.”

Hoe komt een voormalig directeur van NAC op deze positie terecht?

“Ik ben al 18 jaar in de voetballerij actief. In veel van mijn functies maakte ik als bestuurslid deel uit van de maatschappelijke stichting die iedere voetbalorganisatie heeft. Dat is mij op het lijf geschreven. Vraag mij niet waar het vandaan komt, maar vrijwilligerswerk is een onlosmakelijk deel van mijn leven. Als ik zie hoe goed ik het heb, dan vind ik het niet meer dan normaal, dat ik iets terug doe voor de maatschappij. Na mijn periode bij NAC kwam ik bij Jumbo-Visma terecht en toen ik daar weg ging, ben ik aan de slag gegaan als ZZP-er. Ik ben in maart benaderd door BOB om de tijdelijke vacature van directeur als interimmer in te vullen. Ik kende BOB vanuit mijn NAC-tijd en zat destijds in het bestuur vanwege mijn directeurschap. Vrijwilligerswerk is voor mij zo’n vanzelfsprekendheid. Het is fantastisch dat ik nu ook een betaalde baan heb waarmee ik maatschappelijke impact kan maken.”

Lijkt me toch wel even heel iets anders: een commerciële club als NAC en Betrokken Ondernemers Breda, ik bedoel BOB…

“Weet je, dat valt wel mee. NAC is feitelijk het buurthuis van Breda. BOB is het maatschappelijk loket van deze stad. Ik kom in beide functies heel veel dezelfde mensen tegen. Bij NAC kijkt iedereen over je schouders mee en de druk van buiten is veel hoger. Maar voor mij maakt het daarom niet anders. Ik leg die druk mijzelf wel op. Ik heb een duidelijke visie hoe BOB zich moet door ontwikkelen en wat de doelen zijn: dat is ook gewoon ondernemen.”

Wat zijn die ambities dan?

“Laat ik voorop stellen, dat groei op zich niet het doel is, maar wel een belangrijke pijler waarop onze doelstelling rust: BOB moet een maatschappelijke speler worden, waar een Bredase ondernemer simpelweg niet meer om heen kan. We hebben nu in toaal 190 bedrijfs-en maatschappelijke partners. We streven naar 250 partners in 2023, zodat we nog meer impact in Breda kunnen maken.”

Ambitieus!

“Kan zijn, maar haalbaar. De stichting heeft een solide financiële basis waardoor we op personeel vlak kunnen uitbreiden en de kosten voor de baten nemen. We maken ons klaar voor de toekomst! De tijd is er rijp voor. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is actueler dan ooit. Het is veelal ook een vereiste van de jongere generaties: die willen zien dat hun werkgever ook op een breder vlak actief is. Zaken als social return en duurzaamheid worden een onlosmakelijk deel van iedere bedrijfsvoering!”

“De beperking in groei zit bij ons niet zo zeer in het aantal bedrijfspartners, maar eerder aan de vraag kant. Hoe regel je een voldoende hulpvragen bij maatschappelijke organisaties? Dat klinkt misschien vreemd en lijkt er op dat je organisaties moet vragen om een vraag te formuleren. Maatschappelijke organisaties denken echter te vaak in “een geldvraag”. Dat doen wij niet. Wij kunnen vragen uit de zorg inlossen, vrijwilligers leveren op allerlei gebied, maar we houden ons niet bezig met geldwervingsacties. Op ander gebied kunnen we echter zo veel hulp bieden. Die mogelijkheden moeten onze maatschappelijke partners nog meer gaan zien.”

Is het lidmaatschap van BOB voor sommige ondernemers ook niet een soort ‘moreel afkopen’: even samen vuil ruimen in de wijk en we zijn er weer een jaartje vanaf?

“Goede vraag, weet je, ik zal eerlijk zijn: dat gevoel heb ik jaren geleden tijdens mijn bestuurderschap van BOB zeker wel eens gehad. Dit is echter veranderd, ik merk een hele grote mate van betrokkenheid en bereidheid bij onze bedrijfspartners. Betrokkenheid bij BOB is geen vrijblijvendheid meer. We vragen echt wat een bedrijf kan brengen: wat wil je doen? Hoeveel tijd kan je er in steken? Hoeveel mensen zijn er beschikbaar? Ik wil niemand tekort doen, maar een bedrijf als Mazars vind ik een mooi voorbeeld. Die stellen hun mensen 20 uur per jaar vrij om vrijwilligerswerk te doen. Dan breng je echt concreet wat mee”.

Vooruit, voor deze ene keer! Gebruik dit interview maar eens om een luide oproep aan ondernemers te doen om zich bij BOB aan te sluiten!

“Haha, dank je! Wel, na dit interview hoeft dat toch niet meer en mag ik aannemen dat iedere Bredase ondernemer die dit leest zich meldt? Nee, zonder gein: we zijn heel laagdrempelig en iedereen is welkom. Van éénmanszaak tot multinational. Voor de financiële bijdrage hoef je het echt niet te laten om met z’n allen te proberen Breda nog mooier te maken. Maar bovenal zou ik iedereen willen vragen eens uit zijn sociale bubbel te stappen. Kijk eens verder om je heen en zie wat er op sociaal gebied om je heen gebeurt. Zelfredzaamheid is een modewoord in Nederland, maar niet iedereen heeft dat. Er zijn gewoon mensen die hulp nodig hebben. Laten wij die hulp bieden.”

Tot slot de bekende vraag: met wie zou jij zelf wel eens aan de keukentafel willen zitten?

“Marcus Rashford, een 25- jarige spits van Manchester United en op zijn leeftijd echt al een hele grote jongen op het gebied van acties voor daklozenhulp, hongerbestrijding en anti discriminatie. Wat een held is dat…”

Naam: Justin Goetzee

Leeftijd: 48 jaar

Burgerlijke staat: gehuwd met Inge, vader van Iva (16) en Cas (14)

Stichting: Betrokken Ondernemers Breda

Functie: directeur

Passie: “Tja, eigenlijk ben ik in alles wel gepassioneerd. Ik doe dingen niet half. Mijn gezin staat toch wel op plek één. Mijn werk, voetballen en padel vind ik erg leuk: tot afgelopen vrijdag dacht ik ook dat ik dat spelletje wel een beetje beheerste…haha, wat ben ik afgedroogd zeg.”