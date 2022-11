Investering van 2 miljard euro in Brabant, waarvan 50 miljoen in Breda

BREDA/ NOORD-BRABANT - Breda ontvangt 49,7 miljoen vanuit het Rijk voor de ontwikkeling van de Spoorzone en ‘t Zoet. Dat werd maandag 14 november bekend. Wethouder Daan Quaars noemt het ‘enorm goed nieuws voor Breda’. Het bedrag dat Breda ontvangt is onderdeel van een grote investering die het Rijk, provincie en gemeenten de komende jaren doen in de verstedelijking en mobiliteit van Brabant. In totaal gaat het om 2 miljard euro, waarvan het grootste deel, ongeveer 1,5 miljard euro, wordt geïnvesteerd in Eindhoven en omgeving.

De Brainportdeal waar 1,5 miljard euro voor wordt uitgetrokken, bestaat onder meer uit aanpassingen aan spoor en station, een snelle buslijn naar De Run in Veldhoven. Daarnaast wordt de A58 tussen Eindhoven en Tilburg verbreed. Dat en meer is afgesproken op het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) in Den Haag. Daar zijn ook afspraken gemaakt over mobiliteitsmaatregelen om woningbouw te ontsluiten in Breda, Tilburg en Den Bosch en andere plaatsen in Brabant. Voor dit alles reserveren Rijk en regio minimaal 360 miljoen euro. Deze afspraken zijn van groot belang voor de ontwikkeling van grootschalige woningbouwprojecten in steden en voor bepaalde versnellingslocaties in de regio.

Gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen van mobiliteit is positief over de toezeggingen van het Rijk. “Hiermee wordt perspectief geboden aan inwoners en bedrijven in Brabant. Ook de komende jaren wordt flink geïnvesteerd in mobiliteit en dat is nodig om de groei van de bevolking en van de economie op te kunnen vangen. Ik ben verheugd dat we in ieder geval de A58 tussen Eindhoven en Tilburg nu op het prioriteitenlijstje van I&W hebben gekregen.” Haar collega van Ruimte en Wonen, gedeputeerde Erik Ronnes is blij dat er extra geld komt om de bereikbaarheid op andere manieren een stimulans te geven zodat ook bouwprojecten door kunnen gaan. “Het is goed dat er boter bij de vis komt om woningbouw mogelijk te maken. Want met alleen huizen zijn we er niet, we hebben ook een goede infrastructuur nodig. En met deze afspraken zetten we stappen in stedelijk gebied en de regio.”

Mobiliteitsmaatregelen versnellingslocaties

Het Rijk zal de komende jaren flink bijdragen aan mobiliteitsmaatregelen voor grootschalige woningbouwprojecten in ’s-Hertogenbosch (36,1 miljoen), Tilburg (44,4 miljoen) en Breda (49,7 miljoen). Deze bijdragen komen uit de 7,5 miljard euro die het Rijk hiervoor heeft vrijgemaakt in het regeerakkoord. De regio matcht de bijdragen van het Rijk voor ’s-Hertogenbosch, Breda en Tilburg. Daarnaast reserveert het Rijk 60 miljoen voor de aanpak van het station in ’s-Hertogenbosch. De regio wil 41,5 miljoen aan de ontwikkeling van het station bijdragen. Het Rijk heeft ook bijdragen gegeven aan mobiliteitsmaatregelen voor een tiental locaties waar woningbouw versneld kan worden, bijvoorbeeld in Oss, Bergen op Zoom, Helmond, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal. In totaal gaat het om ruim 94 miljoen voor 12.357 woningen. Daar komt nog 71,8 miljoen vanuit de regio bij.

Bas van der Pol, voorzitter Stuurgroep Stedelijk Brabant en wethouder van Tilburg: “We zijn blij met de hoge ambitie en de ongekende energie in Brabant. Met deze investeringen en een voorbeeld stellend ontwikkelperspectief zetten we met het Rijk in op de volle kleuren van onze prachtige ‘mozaïek-metropool’. We bouwen aan echt hoogwaardige stedelijke knooppunten, zetten bodem, water en landschap centraal en blijven werken aan sterke dorpen.”