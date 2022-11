Op de werkvloer bij haarkunstenares Jessica: ‘Ik wil het beste in mensen naar boven halen’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag haarkunstenares Jessica van Oorschot.

Haarkunstenares Jessica van Oorschot werkt op een prachtige plek in Breda. Haar zaak is namelijk gevestigd aan het Stadserf 6. Vanaf daar heeft ze uitzicht op het stadhuis en de Grote Kerk, en zit ze op steenworp afstand van de Grote Markt. “Het is echt een heerlijk rustige plek midden in de bruisende binnenstad. Ik vind het echt een geweldige locatie”, vertelt Jessica enthousiast. Naast haarkunstenares is Jessica ook wenkbrauwspecialist en visagist.

Jessica, je bent haarkunstenares. Kun je uitleggen wat dat precies is?

Ik ben mezelf haarkunstenares gaan noemen, omdat ik vind dat kapster de lading niet genoeg dekt. Creativiteit en kwaliteit staan in mijn werk echt centraal. Ik wil geen ‘productiewerk’ afleveren. Het gaat mij juist echt om maatwerk. Daar past de naam haarkunstenares goed bij.

Waarom heb jij gekozen voor het kappersvak?

Ik was als klein meisje al heel creatief. In het kappersvak kan ik al die creativiteit kwijt. Ik kan in dit vak heel goed mijn eigen visie laten zien. En ik heb het geluk dat mijn klanten me vaak veel vrijheid geven. Ze komen juist naar mij, omdat ze mijn kennis en mening vertrouwen. Die vrijheid die ik krijg is ontzettend leuk.

Wat vind jij het mooiste aan jouw werk?

Dat ik het beste in mensen naar boven kan halen. Het is ongelofelijk moeilijk om de betere en mooiere versie van jezelf te kunnen zien. En dat is precies waar ik mijn klanten bij kan helpen.

Daarnaast vind ik het zelf ook heel mooi om bezig te zijn met natuurlijke producten. Er zijn veel chemische haarproducten, maar tegenwoordig zijn er ontzettend veel goede, natuurlijke alternatieven. Dat vind ik een super goede ontwikkeling. En het is ook echt een oplossing voor bijvoorbeeld mensen die problemen hebben met hun hoofdhuid en haar. Ik vind het heel mooi om mensen daarmee te helpen.

Je bent ook visagiste én specialist in wenkbrauwen.

Dat klopt, maar tegenwoordig leg ik de nadruk wel echt op het kappersvak. Ik vind het heel belangrijk om echt veel met een onderwerp bezig te zijn. Alleen dan heb je genoeg kennis en ervaring om hoge kwaliteit te leveren. Zo vond ik wenkbrauwen zo’n 17 jaar geleden enorm interessant en een waardevolle toevoeging aan het uiterlijk als klanten hun haar laten doen. Ik ontwikkelde mijn eigen methode om wenkbrauwen te doen, dat werd de ‘Jessica-brauw’ genoemd. Maar tegenwoordig heb je zaken die volledig zijn gespecialiseerd in wenkbrauwen, dus laat ik dat graag aan hen. Ik specialiseer me in het kappersvak.

Waarom koos je voor je eigen zaak?

Dat ondernemende zit bij mij in de familie. Mijn ouders hadden een garagebedrijf. Toen ik de opleiding tot kapster en visagist ging doen, wist ik meteen dat ik één van de beste van Nederland wilde worden. Ik ben heel ambitieus. Ik heb in mooie salons gewerkt, in theater voor Endemol, film gedaan en als freelancer voor verschillende fotograven gewerkt. Toen in 26 was, begon ik mijn eerste salon in Vlissingen. Op mijn 31e opende ik mijn tweede salon in Breda.

Je hebt geen personeel. Is dat een bewuste keuze?

Ja, zeker. Ik heb een tijdje personeel gehad, maar ik merkte dat ik toen meer aan het managen was. Dat ging me tegenstaan. Toen heb ik besloten om er weer een eenmanszaak van te maken en weer écht het haar centraal te zetten. Dat is een super goede keuze geweest. Mijn salon is van woensdag tot en met zaterdag geopend, en de overige dagen ben ik bezig met freelancen en inspiratie op doen. Op die manier houd ik mezelf scherp, en kan ik de kwaliteit leveren aan mijn klanten die voor mij zo belangrijk is.

Mis je het om collega’s te hebben?

Nee hoor, allereerst heb ik natuurlijk ontzettend leuk contact met de klanten. En daarnaast houd ik heel veel van samenwerken met andere ondernemers. Zo verkoop ik bijvoorbeeld ook sieraden en kleding in de salon. Zoiets ontstaat door een mooie samenwerking.

Je verhuurt ook stoelen in je salon?

Wat ik wel jammer vind, is dat deze prachtige plek de helft van de week leeg staat. Ik zou dus wel graag de salon verhuren aan een andere creatieve kapper die zijn droom wil waarmaken. Dus als iemand die dit leest enthousiast is om op een creatieve plek aan de slag te gaan als zelfstandig kapper, dan moet diegene vooral eens bellen of langskomen!

Naam:

Jessica van Oorschot



Leeftijd:

37 jaar



Functie:

Haarkunstenares en onderneemster



Bedrijf:

Jessica van Oorschot



Opleiding:

“Ik heb de kappersopleiding gedaan in Roosendaal en de opleiding tot visagiste bij Mieke Petiet in Amsterdam. Maar ik ben nog lang niet uitgeleerd. Ik volg regelmatig trainingen en workshops om mezelf uit te dagen en nieuwe inspiratie en ervaringen op te doen.”