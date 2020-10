Kringloopwinkel Sanaga

Kom eens kringlopen aan het Erasmusplein 12 in Breda. De knusse winkel is tijdens corona, voorlopig alleen geopend op woensdag en donderdag, van 10.00-16.00 uur. Kleding voor het seizoen en veel leuke, handige en nuttige artikelen. De opbrengsten zij bestemd voor de oprichting van een kliniek in de binnenlanden van Benin (West-Afrika). www.kringloopsanaga.nl