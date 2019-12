BREDA - NAC wist het gisteravond niet voor elkaar te krijgen. De Bredase ploeg verloor in eigen huis met 1-2 van FC Den Bosch. Door deze nederlaag staat NAC op een zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

De wedstrijd begint meteen dramatisch voor NAC. FC Den Bosch weet al in de tweede minuut een doelpunt te maken. Een paar minuten later is NAC ook wel gevaarlijk, maar Van der Gaag schiet vanuit een lastige hoek op de vuisten van de keeper. Gelukkig weet de Bredase ploeg zich binnen een kwartier te herstellen. In de vijftiende minuut zet Boussaid de aanval in met een actie op de linkerflank. Hij vindt Stokkers voor het doel, die de bal handig binnen tikt.

In de eenentwintigste minuut komt er weer een goede kans voor NAC. Stokkers probeert met links de bal in het doel te trappen, maar helaas rolt deze langs de verkeerde kant van de paal. Nog een tegenvaller, in de 38e minuut weten de bezoekers nog een doelpunt te maken. Hierdoor komt Den Bosch op een voorsprong. Aan het einde van de eerste helft ontvangt Van der Gaag een gele kaart. Met een stand van 1-2 gaan de ploegen de rust in.

Ook in de tweede helft wil het niet lukken om er nog een bal in de krijgen. In de 54e minuut doet NAC na een vrije trap een poging, maar Rösler kan er net niet bij. Een paar minuten later ontvangt diezelfde speler een gele kaart. Trainer Ruud Brood besluit in deze helft drie wissels te doen: Mashart, Ivan Ilic en Riera gaan eruit, Noblejas, Luka Ilic en Van Hooijdonk komen erin. Ook dat mocht helaas niet meer baten. NAC Breda verliest in eigen huis van FC Den Bosch. De Bredase ploeg staat momenteel op een zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.