Streep door oefenduel NAC tegen FC Seoul; maandagavond tegen nieuwe tegenstander

BREDA - NAC zou zondagmiddag een oefenwedstrijd spelen tegen FC Seoul, de nummer drie van de Zuid-Koreaanse competitie, maar die hebben gisterenavond afgezegd. NAC schakelde snel en heeft inmiddels een nieuwe tegenstander gevonden.

Maandagavond zal NAC het gaan opnemen tegen FC Ferreiras, koploper van het vierde niveau in Portugal. Deze tegenstander is vergelijkbaar met Sparta Nijkerk, waartegen NAC onlangs nog speelde in de beker. Interim-trainer Willem Weijs vertelt aan NAC TV dat hij blij is dat NAC snel heeft kunnen schakelen naar een nieuwe tegenstander. "Ik ben in ieder geval erg blij dat we nog wel een wedstrijd hebben, want ik denk dat we dat ook nog wel nodig hebben. Vrijdag komt alweer snel en dan spelen we tegen Helmond Sport. Daar past een wedstrijd heel goed bij om ons daarop voor te bereiden."

De aftrap van het oefenduel tussen FC Ferreiras en NAC is maandag 6 januari om 20.00 uur lokale tijd, dus 21.00 uur in Nederland, in Estádio de Nora.