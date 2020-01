NAC speelt gelijk bij debuut interim-trainer Willem Weijs

BREDA - NAC is er vrijdagavond niet in geslaagd om de eerste competitiewedstrijd na de winterstop te winnen. Op bezoek bij Helmond Sport bleef het uiteindelijk 0-0. Een uitslag waar vooral NAC ontevreden mee zal zijn.

Interim-trainer Willem Weijs begon met een aantal wijzigingen in het elftal tijdens zijn eerste wedstrijd als trainer van NAC. Zo mochten onder meer Pele van Anholt, Jan Paul van Hecke en Jordan van der Gaag in de basis starten. Na nog geen drie minuten spelen was de eerste kans van de wedstrijd voor Helmond Sport en dat was er gelijk een van formaat: Nick Olij kon in eerste instantie nog redding brengen, maar moest vervolgens geholpen worden door Roger Riera, die de rebound van de lijn wist te halen. Een aantal minuten later was het Mounir El Allouchi die het eerste NAC-schot loste. Zijn poging werd echter geblokt.

In Helmond had de Parel van het Zuiden duidelijk het overwicht en creëerde veel kansen. Helmond Sport mag doelman Stijn van Gassel dan ook bedanken dat hij vaak een sta in de weg voor de Bredanaars. Zo bracht de goalie redding op pogingen van onder meer Othmane Boussaid, El Allouchi en Huseyin Dogan. De brilstand stond mede daardoor na 45 minuten spelen nog steeds op het scorebord. NAC leek frisser uit de kleedkamer te komen en het tempo van de wedstrijd lag erg hoog. Zo kreeg het vlak na rust een aantal grote kansen. Een daarvan was voor El Allouchi, maar hij trof na een goede NAC-aanval Van Gassel op zijn weg. Vervolgens schoten Luka Ilic en Arno Verschueren voorlangs. De grootste mogelijkheid was voor Van Hecke. De kopbal van de verdediger werd van de lijn gehaald.

Het regende kansen in Helmond, maar het geluk zat duidelijk niet mee. Zo kreeg ook Dogan wederom een beste kans om te scoren. De nummer tien toucheerde de bal met zijn hak, maar passeerde Van Gassel uiteindelijk niet. Terwijl de defensie van NAC nauwelijks in de problemen leek te komen, dook uit het niets Helmond Sport-speler Orhan Dzepar op in de buurt van NAC-doelman Nick Olij. Gelukkig kon de middenvelder van Helmond Sport op het laatste moment toch nog afgestopt worden door de NAC-defensie. Met nog zo'n 25 minuten te gaan kreeg opnieuw Dogan de kans op de 0-1. De aanvaller had de openingsgoal al een aantal keer op zijn schoen. Maar nadat Helmond Sport-doelman Van Gassel de bal los liet, kon hij toch nog de inzet van Dogan stoppen.

NAC-trainer Willem Weijs besloot om in de laatste minuten middenvelder Van der Graag naar de kant te halen voor aanvaller Sydney van Hooijdonk, die was meteen dichtbij een treffer. Helaas kon hij zijn hoofd niet goed tegen de voorzet van Mounir El Allouchi zetten. Ook Boussaid was nog dichtbij: de kleine Belg zag zijn poging via de buitenkant van de paal terug het spel belanden. In de 94e minuut kreeg NAC nog een laatste kans uit een vrije trap op de rand van de zestien. Terwijl het publiek scandeerde dat Van Hooijdonk achter deze bal moest staan en ook Jean-Paul van Hecke in het veld liet weten dat Van Hooijdonk de bal moest gaan nemen, was het Dogan die achter de bal ging staan. Laatstgenoemde raakte de lat, waarna de wedstrijd meteen was afgelopen. Zo eindigde deze wedstrijd in Helmond in een teleurstellende 0-0.



Opstellingen:

Helmond Sport: Van Gassel, Poelmans, Klomp, De Regt, Joppen, Dzepar, Stans, Swinnen, Vereijken (65' Respen), Thomassen (90+' Werkhoven), Koolhof (71' Brusselers)

NAC: Olij, Van Anholt, Van Hecke, Riera, Noblejas, Verschueren, Van der Gaag (79' Van Hooijdonk), L. Ilic, El Allouchi, Boussaid, Dogan

Gele kaarten:

Helmond Sport: Swinnen, Stans

NAC: Noblejas