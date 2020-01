BREDA - NAC Breda is 2020 positief begonnen. De ploeg won gisteravond de eerste wedstrijd van het jaar met 3-1 van Jong AZ. In het Rat Verleghstadion bleek Verschueren 'the man of the match' en maakt twee van de drie doelpunten.

De eerste paar minuten van de wedstrijd speelt het spel zich voornamelijk af op de helft van Jong AZ. De eerste bal die voor het doel van de Alkmaarders terecht komt, wordt weggekopt. Dogan probeert het in de vijfde minuut, maar raakt de bal verkeerd. Ook El Allouchi doet in de vijftiende minuut een poging. Die bal eindigt over. Twee minuten later lijkt Jong AZ via Correira te scoren, maar scheidsrechter Bakx had het spel al afgefloten vanwege een tweede bal in het spel. In de 22e minuut ontvangt Ivan Ilic een gele kaart. Ook Van Hecke krijgt in de 35e minuut een gele kaart. Met een stand van 0-0 gaan de ploegen in Breda de rust in.

De tweede helft begint rustig. De eerste paar minuten vinden er niet veel pogingen plaats. In de 50 minuut komt de bal via een combinatie bij Luka Ilic terecht, maar er zit een verdediger tussen nog voordat hij kan uithalen. Twee minuten later probeert Verschueren het, zonder succes. In de 57e minuut is het dan eindelijk zover. NAC zoekt lang naar een gat in de Alkmaarse defensie en vindt deze. Schouten zet voor en via de keeper komt de bal bij Verschueren, die hem erin tikt. In de 66e minuut flikt Verschueren het weer. De Bredase ploeg komt daardoor op een ruime voorsprong. Het geluk kan niet op wanneer in de 72e minuut Dogan nog een derde doelpunt weet te maken. Hij kopt een voorzet via de paal winnen. Toch weet Church van Jong AZ in de 86e minuut nog te scoren. Hierdoor eindigt de wedstrijd in het Rat Verleghstadion in 3-1 voor NAC.