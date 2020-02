NAC speelt eerste wedstrijd onder Hyballa met 1-1 gelijk tegen TOP Oss

BREDA - NAC speelde gisteravond in het Rat Verleghstadion de eerste wedstrijd onder leiding van nieuwe trainer Peter Hyballa. De wedstrijd tegen TOP Oss eindigde uiteindelijk met 1-1 in een gelijkspel.

In de beginfase van de wedstrijd is NAC veelvuldig in balbezit, maar tot een echte kans komt het nog niet. Het eerste schot wordt in de 13e minuut door Luka Ilic gelost. Helaas vliegt de bal over het goal heen. Andere spelers proberen het daarna nog meermaals, maar zonder succes. Vanaf de 20e minuut zet NAC de druk hoog in. Vervolgens kan Arno Verschueren in de 24e minuut uithalen. Door een voorzet van rechts komt de bal voor de voeten van Verschueren, waardoor hij in het doel kan schieten. Hiermee komt NAC op een voorsprong van 1-0. Met deze stand gaan de twee ploegen ook de rust in.

TOP Oss stapt de tweede helft af in het Rat Verlegh stadion. De eerste kans in die helft is voor Sydney van Hooijdonk, maar zijn inzet wordt gekraakt. De bal komt vervolgens bij Jordan van der Gaag terecht, maar ook zijn inzet wordt afgepakt door TOP Oss. NAC zet de druk door en creëert kansen. Dit levert alleen vooralsnog geen goal op. In de 58e minuut speelt NAC een schitterende aanval, maar de inzet wordt gekeerd door Perquis. In de 68e minuut weet TOP Oss het gelijkspel te maken. Een corner wordt binnen gekopt. Vanuit beide kanten worden er nog een aantal wissels gedaan, maar deze hebben geen invloed op de eindstand. De wedstrijd in Breda tussen NAC en TOP Oss eindigt met 1-1 in een gelijkspel.

Hyballa

Afgelopen maandag werd de 44-jarige Peter Hyballa aangesteld als nieuwe trainer van NAC. De Duitser heeft voor anderhalf jaar getekend bij de Parel van het Zuiden. Peter Hyballa startte zijn trainersloopbaan als jeugdtrainer bij diverse Duitse clubs waaronder Arminia Bielefeld, VfL Wolfsburg en Borussia Dortmund. In 2010 stond Hyballa voor zijn eerste klus als hoofdtrainer bij Allemania Aachen, destijds uitkomend in 2. Bundesliga. Via verschillende tussenstappen bij Sturm Graz en Bayer 04 Leverkussen (als jeugdtrainer en assistent trainer) kwam hij in Nederland terecht bij NEC. Daar maakte Nederland voor het eerst kennis met de enthousiaste Peter Hyballa. Afgelopen anderhalf jaar was Hyballa trainer bij het Slowaakse FC DAC waarmee hij afgelopen seizoen de hoogst genoteerde eindrangschikking behaalde in de historie van de club.

Op de laatste dag van 2019 nam de Bredase club afscheid van Ruud Brood. Willem Weijs nam in de tussentijd de zaken waar als interem-trainer.