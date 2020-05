Oud NAC-keeper Gábor Babos neemt stokje over van Jelle Ten Rouwelaar

BREDA - Gábor Babos keert per 1 juni 2020 terug bij NAC als keeperstrainer. De 45-jarige Hongaar verdedigde in totaal zes jaar lang het Bredase doel als keeper. Ook was hij in het verleden al keeperstrainer bij de jeugdopleiding. Nu zal hij zich volledig richten op het eerste elftal.

Op dinsdag 28 april maakte NAC bekend dat de huidige keeperstrainer, Jelle ten Rouwelaar, NAC verruilt voor het Belgische Anderlecht. Na een korte zoektocht is Gábor Babos als beste optie naar voren gekomen. "Met Gábor halen we een erg goede en deskundige keeperstrainer binnen, die tevens aansluit bij de ambities die wij als club nastreven", aldus technisch directeur Tom van den Abbeele.

De voormalig doelman kwam in 2000 van MTK Hungaria naar NAC Breda. Na vier jaar onder de lat te hebben gestaan bij de Parel van het Zuiden, waarin hij 128 keer het doel verdedigde in officiële wedstrijden, ging hij naar Feyenoord. Daar werd hij na een jaar verhuurd aan N.E.C., die hem definitief overnamen in het seizoen 2006/2007. Daar stond hij acht seizoenen voor het doel, waarna hij nog voor twee seizoenen terugkeerde naar Breda.

Na zijn voetbalcarrière werd Gábor keeperstrainer bij de NAC Jeugdopleiding. Tevens was hij toen hoofdtrainer bij BSC Roosendaal. In 2018 verliet hij Breda om keeperstrainer bij N.E.C. te worden. Nu, twee jaar later, bewandelt de voormalig sluitpost de omgekeerde route en keert hij terug als keeperstrainer bij NAC. "Toen bij NAC bekend werd dat Jelle weg zou gaan, hebben ze vrij snel contact met mij gezocht en heb ik goede gesprekken gehad met Tom en Peter", aldus Babos. "Dan kom je in de situatie waarbij je moet gaan kiezen tussen twee fantastische clubs waar ik zowel als speler en trainer heel lang heb gezeten. De keuze is gevallen op NAC. Daar waar het voor mij allemaal begon in Nederland. Hier kan ik mij verder ontwikkelen en met de keepers aan de slag. De cirkel is nu rond.''