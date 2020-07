De bal gaat weer rollen: NAC oefent deze zomer tegen eredivisionisten, eerste divisie en amateurs

BREDA - Eindelijk gaat de bal weer rollen! Door de coronacrisis is er de afgelopen tijd weinig gevoetbald. Na veel onzekerheid gaat NAC deze zomer gelukkig weer oefenen.

NAC gaat zich weer voorbereiden op komend seizoen. Dat doen zij door een aantal wedstrijden tegen eredivisionisten, amateurclubs en een team uit de eerste divisie te voetballen. Toch zal de voorbereiding er anders uit zien dan gewoonlijk. Zo zullen er een aantal wedstrijden op het trainingscomplex in Zundert worden gespeeld, onder striktere regels dan normaal. De wedstrijd op vrijdag 24 juli tegen BSC Roosendaal vindt plaats op het trainingscomplex. Dat geldt ook voor de wedstrijd tegen Sparta Nijkerk op dinsdag 28 juli en de wedstrijd tegen Baronie op woensdag 5 augustus. Deze wedstrijden zijn toegankelijk voor maximaal 200 supporters. Het is nog niet bekend hoe de toekenning van de tickets wordt gedaan.

In het Rat Verleghstadion wordt tijdens deze oefenperiode maar één wedstrijd gespeeld. Op zaterdagmiddag 1 augustus speelt NAC tegen SC Heerenveen in de Parel van het Zuiden. Deze wedstrijd wordt als pilot gebruikt voor het terugkeren van publiek in het stadion. De Club van 1912-leden, Uitkaart+ houders en een groep sponsoren krijgen de mogelijkheid om tickets te verkrijgen voor dit duel. FOX Sports zal deze wedstrijd live uitzenden op één van hun kanalen.

Verder speelt NAC op zondag 9 augustus tegen en in Dordrecht. Deze wedstrijd is zonder uitpubliek, maar wordt wel op één van de kanalen van FOX Sports uitgezonden. Op dinsdag 18 augustus brengt NAC een bezoekje aan Waalwijk. Ook daar wordt de wedstrijd zonder uitpubliek gespeeld. De laatste oefenwedstrijd is op 22 augustus. De wedstrijd tegen Sparta Rotterdam in Het Kasteel wordt eveneens zonder publiek gespeeld.

Nieuwe trainer

Dit zijn de eerste wedstrijden die onder leiding van hoofdtrainer Maurice Steijn. NAC maakte 11 juli bekend een overeenkomst voor drie jaar te hebben bereikt met de 46-jarige Hagenaar. Begin juli werd bekend dat NAC en Peter Hyballa besloten per direct uit elkaar te gaan. Steijn speelde zelf twee seizoenen bij NAC.