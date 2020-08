Oud NAC-Speler Gerard den Haan in de race voor ultieme cultheld VI

BREDA - Oud-speler Gerard den Haan werd door de fans van NAC al verkozen tot dé cultheld van de club. Maar nu maakt het Beest van Breda ook nog kans op de titel 'ultieme cultheld'. Hij zit namelijk bij de laatste negen in de zoektocht van Voetbal International (VI) naar de ultieme cultheld.

Een actie van Gerard den Haan uit 1991 staat nog in het geheugen van vele NAC-supporters gegrift. In de nacompetitie neemt NAC het op tegen AZ, maar het is niet het gelijke spel waarover gepraat wordt. Die dag rent een NAC-supporter het veld op om een spandoek van de AZ-aanhang te stelen. Doordat een hond van de ME al snel een hap uit diens been neemt, mislukt dat, schrijft VI op hun site. Vervolgens greep Den Haan zijn kans. "'Ging ik naar die tribune en scheurde ik dat doek aan flarden. Je had die AZ-supporters moeten zien", legt de oud-speler uit aan Voetbal International. Zo maakte Den Haan zich onsterfelijk.

Dat de middenvelder nog steeds mateloos populair is blijkt maar weer. VI vroeg de supportersverenigingen van de 34 clubs in Nederland een peiling te doen en met dé cultheld van hun club te komen. In Breda werd dat natuurlijk Gerard den Haan. Vervolgens gaat Voetbal international nu op zoek naar de ultieme cultheld. Na drie stemrondes zijn er 9 culthelden overgebleven die strijden in een allesbeslissende finale. De oud-speler van NAC wist het tot deze negen te schoppen, maar om verkozen te worden tot ultieme cultheld heeft hij zoveel mogelijk stemmen nodig. Stem daarom hier.