Succesvolle start van competitieseizoen: NAC wint met 6-1 van Jong AZ in Rat Verlegh stadion

BREDA - NAC heeft gisteravond een succesvolle eerste competitiewedstrijd gespeeld. De Bredase ploeg wist in het Rat Verlegh stadion met maar liefst 6-1 te winnen van Jong AZ. Zes verschillende spelers wisten de doelpunten te maken.

In de beginfase van de wedstrijd waren beide ploegen vooral aan het aftasten. Hierdoor kwamen beiden ploegen niet tot grote kansen, maar na acht minuten nam El Allouchi als eerste het Alkmaarse doel onder vuur. Zijn schot kwam vlak langs de paal. In de dertiende minuut wist keeper Nick Olij een bal van Jong AZ tegen te houden. Eén minuut later maakt Dogan de eerste goal van de wedstrijd. Na 24 minuten spelen is het opnieuw raak. El Allouchi probeert het van een meter of twintig en schiet de bal zo in de bovenhoek. Slechts zes minuten schuift Stokkers de 3-0 binnen. Met deze stand gaat de ploegen de rust in.

Ook de tweede helft begon met op en neergaand voetbal. In de 56e minuut krult Dogan een vrije trap richting de bovenhoek. De Alkmaarse doelman weet de vrije trap tot corner te verwerken. Het lukt Stokkers om de bal in te schieten. De keeper kan dit nog keren, maar uit de rebound weet Riera zijn eerste van het seizoen te maken. NAC was nog steeds niet klaar met maken van doelpunt. In de 81e minuut maakt Bohui zijn eerste doelpunt voor NAC. Toch wist Jong AZ in de 90e minuut de bal achter Olij te krijgen. Dat maakte de score 5-1. De wedstrijd kreeg extra minuten. In die extra minuten snijdt de ingevallen Fiorini het zestienmetergebied in en drukt af. Zijn inzet kan nog gekeerd worden door de doelman, maar andere invaller Venema bekroont zijn debuut met het zesde en laatste doelpunt van de wedstrijd.

Door deze succesvolle eerste wedstrijd deelt De Parel van het Zuiden nu de eerste plek op de ranglijst met Excelsior. Volgende week speelt NAC tegen Helmond sport. Gisteravond was de eerste wedstrijd van de Bredase ploeg in de nieuwe shirtjes.