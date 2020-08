Geen sigaretje meer opsteken bij NAC: stadion op wedstrijddagen tot kwartier na wedstrijd rookvrij

BREDA - In het Rat Verlegh Stadion mag vanaf heden niet meer gerookt worden. Alle stadions in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie moeten namelijk vanaf seizoen 20/21 rookvrij zijn. Dat hebben de competities in samenwerking met de KNVB en de Alliantie Nederland Rookvrij besloten.

In juni 2019 maakte de competities bekend dat de stadions rookvrij moesten worden vanaf seizoen 2020/2021. Het is een initiatief van alle clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, gezamenlijk met Eredivisie CV, Coo¨peratie Eerste Divisie, KNVB en de Alliantie Nederland Rookvrij.

In het Familievak (F1) in het Rat Verlegh Stadion was het al langer niet meer toegestaan om een sigaretje op te steken. Morgen speelt NAC thuis tegen Jong-AZ. Dat betekent dat het nieuwe seizoen van start gaat, waardoor het stadion is vanaf nu ook écht rookvrij is. Op wedstrijddagen mag er vanaf openingstijd tot een kwartier na de wedstrijd niet gerookt worden in het stadion. Het trainingscomplex in Zundert en het jeugdcomplex in Boeimeer zijn te allen tijden rookvrij. "We vragen alle rokers rekening te houden met hun medesupporters die niet roken", aldus NAC op hun website.

De actie sluit aan bij de landelijke beweging 'De Rookvrije Generatie. Het doel is om kinderen op te laten groeien in een volledig rookvrije omgeving. Het verbod geldt al langer in openbare gebouwen en de horeca. Naast de clubs die al rookvrij zijn, mag er bij de wedstrijden van het Nederlands Elftal en andere vertegenwoordigende elftallen al langer niet gerookt worden. Ook worden in toenemende maten amateurverenigingen rookvrij.