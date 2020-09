NAC en RKC Waalwijk ruilen van spits: Mario Bilate tekent tweejarig contract in Breda

BREDA - NAC Breda en RKC Waalwijk ruilen van spits. Mario Bilate versterkt per direct de selectie van NAC, waar hij een tweejarig contract tekende. Finn Stokkers bewandelt het pad in tegengestelde richting en tekent bij RKC Waalwijk.

De carrière van Mario Bilate begon in de jeugdopleiding bij Sparta Rotterdam. Vanuit daar maakte hij de overstap naar Dundee United, waar hij in achttien wedstrijden tweemaal het net wist te vinden. Na anderhalf jaar keerde Bilate terug naar Nederland om voor FC Den Bosch te spelen. Na één jaar maakte de spits de transfer naar FC Emmen. Daarmee promoveerde hij binnen een jaar naar de Eredivisie. De spits ging echter niet mee. Bilate verkaste naar RKC Waalwijk, waarmee hij eveneens promoveerde. Bij de Waalwijkers was de voetballer het afgelopen seizoen aanvoerder.

Trainer Maurice Steijn is blij met de komst van Bilate. "Met Mario halen we een ander type spits in huis. Een balvaste, sterke spits", legt de trainer uit. "Hier waren we al enige tijd naar op zoek. We zijn dan ook erg blij dat we hem mogen verwelkomen. Met al zijn ervaring denken we dat we weer een mooie stap hebben gezet in het vormen van de selectie.”

De komst van de Waalwijkse spits betekent ook direct het vertrek van Finn Stokkers. Hij wordt de nieuwe spits van RKC Waalwijk. Stokkers kwam op 1 juli 2019 transfervrij over van Fortuna Sittard. In het jaar dat hij bij NAC speelde, kwam hij tot 30 wedstrijden. Daarin wist hij acht keer te scoren. Met deze transfer keert Finn terug naar de Eredivisie, waar hij eerder al met Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam speelde.